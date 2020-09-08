Відома модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер вразила красою разом зі своєю старшою сестрою, Кортні Кардашьян

Кайлі завоювала величезну популярність, і фанати не в силах встояти перед її красою, писати Politeka.net.

В одній з груп, створених шанувальниками, розмістили архівні фото зірки, на яких вона блищить в жарких позах і нарядах.

Так, на одному фото Дженнер позувала в тілесному боді з великими вирізами, які оголили її знамениту п'яту точку.

Модель розпустила довге волосся з укладкою, а на її обличчі можна помітити неяскравий макіяж.

На другому знімку Кайлі позувала в компанії Кортні Кардашьян. Дівчата "помірялися" принадами в обтягуючій білизні.

Груди обох спокусливо випирали з тісного ліфчика. А трусики обидві натягнули вище стегон.

Кайлі зробила собі яскравий макіяж, а Кортні навпаки - виглядала більш природно.

За 15 годин пост зібрав майже 13 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися досконалостями фігур знаменитостей.

"Солодкі крихітки", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в мереживній білизні. На красуні більше нічого не було, вона позувала в ліжку. Зірка спокусливо вигнулася, демонструючи пишний бюст. На другому знімку модель вже показувала свою ідеальну талію і нижню частину білизни - трусики. Модель без сорому демонструвала найпікантніші місця крупним планом.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер зняли в момент, коли вона йшла по вулиці. Знаменитість була з білим волоссям і стрижкою каре.

З одягу на Кайлі був світлий комбінезон з глибоким декольте. Великі груди виставилися з вирізу і, здавалося, зараз вилізуть з нього.

Нагадавши, Кайлі Дженнер показала свої найгарячіші образи.

А ще Politeka писала, що соковита Кайлі Дженнер впихнула пишні форми в тісну футболку.

Також Politeka повідомляла, що пишнотіла Кайлі Дженнер розбурхала видом в провокаційному вбранні.