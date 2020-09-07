Відома київська модель Альона Омович, яку прозвали українською версією Кардашьян, постала в розкішному червоному купальнику

Зірка регулярно радує своїх підписників жаркими фото в купальниках та інших відвертих нарядах, передає Politeka.net. На знімках модель завжди виглядає ідеально. 

Так, на одному з останніх кадрів зірка постала в мокрому червоному бікіні, з-під якого проглядалося найінтимніше. 

Маленька смужка тканини натягнулася на грудях шостого розміру і навряд чи щось прикривала. Видно як з грудей стікали краплі води. 

Тонка талія і пружний живіт також привертали увагу, тим більше, що в пупку стирчало маленьке колечко, а над стегном з-під плавок виглянуло красиве татуювання. 

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Модель прикрила очі, засвітивши чорні стрілки. 

За 40-хвилин пост зібрав майже 7000 лайків і багато коментарів. 

"Альонооо, ну йомайой чого такий не акуратний фотошоп🥴 😢 😬 між талією і рукою, ну що цеее?😒 😒 😒 😒 😒 ", "Чомусь подумала про Білорусь, Ох, вже ця червона смуга", "як завжди соковите фото в стрічці 🔥 вогонь", " ти без ліфчика б сфоткалася а то його майже і немає😂", " красоточка ідеальна😍", " Не слухай заздрісників👏 👏", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Олена Омович позувала біля дзеркала і знімала свої достоїнства на камеру. Модель одягла чорне боді з тонкими бретельками і величезним вирізом, з якого показалися великі груди знаменитості. 

Соковиті принади ніби "налилися" і заманливо випирали. Модель трохи вигнулася, щоб краще продемонструвати свої форми. 

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