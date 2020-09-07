Зірка серіалу "Свати" Анна Саліванчук нещодавно стала мамою вдруге
На своїй сторінці в Instagram артистка вперше показала обличчя свого новонародженого сина.
Не так давно шанувальники серіалу "Свати" раділи за виконавицю ролі починаючої співачки Гери –Каті. У актриси народився син. Його ім'я поки тримають в секреті.
Тепер артистка показала нове фото з двома синами і чоловіком.
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"Ну, що ж, як сказав мій п'ятирічний син Гліб — тепер нас в сім'ї 4 члени. Коли я побачила свого старшого Гліба, на руках тримаючи малюка, я не змогла утримати сльози. Гліб мені здався таким дорослим чоловіком у порівнянні з нашим новим членом сім'ї", - поділилася артистка.
Анна Саліванчук раччказала, що Гліб незважаючи на свій стільки юний вік, повівся дуже по-дорослому. Малюк намагався навіть прочитати йому казку настільки, наскільки він це вміє зробити.
Як зізналася артистка, що це був один з найбільш зворушливих моментів в її житті.
"Чесно, немає нічого чарівнішого, ніж спостерігати як старший приносить йому свої іграшки, цілує йому ніжки і намагається прочитати казку, як вміє. А потім підходить до мене і каже, Мамо, братові потрібна твоя сися, а я поки почекаю. Ти його погодуй, а потім мене — це любов з першого погляду", - поділилася зірка.
Також Анна Саліванчук розповіла, що ще хоче доньку і не одну.
Нагадаємо, зірка " Сватів "вразила зовнішнім виглядом, фото перевтілення:"зовсім інша".
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