Звезда сериала "Сваты" Анна Саливанчук недавно стала мамой во второй раз

На своей странице в Инстаграм артистка впервые показала лицо своего новорожденного сына.

Не так давно поклонники сериала "Сваты" радовались за исполнительницу роли начинающей певицы Геры –Кати. У актрисы родился сын. Его имя пока держат в секрете.

Теперь артистка показала новое фото с двумя сыновьями и мужем.

"Ну, что ж, как сказал мой пятилетний сын Глеб — теперь нас в семье 4 члена. Когда я увидела своего старшего Глеба, на руках держа малыша, я не смогла удержать слезы. Глеб мне показался таким взрослым мужчиной по сравнению с нашим новым членом семьи", - поделилась артистка.

Анна Саливанчук раччказала, что Глеб несмотря на свой столько юный возраст, повел себя очень по-взрослому. Малыш пытался даже прочитать ему сказку настолько, насколько он это умеет сделать.

Как призналась артистка, что это был один из самых трогательных моментов в ее жизни.

"Честно, нет ничего прелестней, чем наблюдать как старший приносит ему свои игрушки, целует ему ножки и пытается прочитать сказку, как умеет. А потом подходит ко мне и говорит, мама, брату нужна твоя сися, а я пока подожду. Ты его покорми, а потом меня — это любовь с первого взгляда", - поделилась звезда.

Также Анна Саливанчук рассказала, что еще хочет дочь и не одну.

Напомним, звезда "Сватов" поразила внешним видом, фото перевоплощения: "Совсем другая".

Как сообщала Politeka, раздетая и мокрая актриса из "Сватов" порезвилась с подружками на качелях: "Ух, девичник!".

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