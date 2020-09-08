Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала спекотні фото з відпочинку

Знаменитість проводить час разом з сім'єю і часто ділиться кадрами в Інстаграм, пише Politeka.net. Цього разу ідеальна Алессандра з'явилася в купальнику в оточенні зелених рослин.

Модель одягла крихітне бікіні, яке виділило і оголило всі достоїнства фігури. Трикутні клаптики тканини натягнулися на грудях на тонких бретельках. При цьому посередині була кокетлива зав'язочка.

Зверху Амбросіо одягла білу накидку, яку грайливо приспустила з плечей.

Доповнив літній образ капелюшок.

Модель похвалилася сталевим пресом і стрункою талією. А також всіляко грала на камеру, посміхалася і посилала повітряні поцілунки.

Кадри вийшли дуже веселими і яскравими.

За годину пост зірки зібрав майже 40 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали зірці, що виглядає вона чудово і її фігура гідна усіляких похвал.

Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо позувала в кріслі-коконі в різних позах. Зірка була в ліфчику від купальника, лямки якого впивалися в тіло під вагою красивого бюста. Кокетливий виріз посередині грудей з бантиком - надавали образу пікантності.

Модель закинула за вушко квіточку, а також доповнила образ різними прикрасами.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо на камеру вирішила показати момент, коли вона купалася з дітьми, випромінюючи красу і елегантність в одному купальнику.

Однак її шанувальники не могли висловитися про красу кумира відкрито, оскільки кадри вона викинула в сторіз.

Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо спокусила неймовірними розмірами в купальнику:"вогняна красуня".

Як повідомляла Politeka, роздягнена Алессандра Амбросіо посвітила принадами перед подружками: "прекрасні крихти".

Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо на яхті засунула самий сік в мініатюрне бікіні: "я відпливаю...".