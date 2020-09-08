Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала спекотні фото з відпочинку
Знаменитість проводить час разом з сім'єю і часто ділиться кадрами в Інстаграм, пише Politeka.net. Цього разу ідеальна Алессандра з'явилася в купальнику в оточенні зелених рослин.
Модель одягла крихітне бікіні, яке виділило і оголило всі достоїнства фігури. Трикутні клаптики тканини натягнулися на грудях на тонких бретельках. При цьому посередині була кокетлива зав'язочка.
Зверху Амбросіо одягла білу накидку, яку грайливо приспустила з плечей.
Доповнив літній образ капелюшок.
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Модель похвалилася сталевим пресом і стрункою талією. А також всіляко грала на камеру, посміхалася і посилала повітряні поцілунки.
Кадри вийшли дуже веселими і яскравими.
За годину пост зірки зібрав майже 40 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали зірці, що виглядає вона чудово і її фігура гідна усіляких похвал.
Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо позувала в кріслі-коконі в різних позах. Зірка була в ліфчику від купальника, лямки якого впивалися в тіло під вагою красивого бюста. Кокетливий виріз посередині грудей з бантиком - надавали образу пікантності.
Модель закинула за вушко квіточку, а також доповнила образ різними прикрасами.
Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо на камеру вирішила показати момент, коли вона купалася з дітьми, випромінюючи красу і елегантність в одному купальнику.
Однак її шанувальники не могли висловитися про красу кумира відкрито, оскільки кадри вона викинула в сторіз.
Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо спокусила неймовірними розмірами в купальнику:"вогняна красуня".
Як повідомляла Politeka, роздягнена Алессандра Амбросіо посвітила принадами перед подружками: "прекрасні крихти".
Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо на яхті засунула самий сік в мініатюрне бікіні: "я відпливаю...".