Бывший ангел Victoria’s Secret, 39-летняя Алессандра Амбросио, опубликовала горячее фото в купальнике 

Звезда часто демонстрирует идеальную фигуру в Инстаграм, передает Politeka.net. На одном из последних снимков красотка предстала в голубом бикини. 

Купальник натянулся на пышной груди имея необычный крой. Прелести округлились и подпрыгнули. 

Плавки натянулись выше бедер и дали рассмотреть достоинства. Стройная талия, упругий пресс - все это выглядит превосходно. 

Завершили летний жаркий образ различные украшения. 

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Красотка позировала в бассейне, вытянувшись в воде, вода покрыла волосы. Модель закрыла глаза, и прикасаясь ко лбу, приоткрыла губы.

Фото вышло очень летним и жарким, от знаменитости нельзя оторваться. 

За час пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети были поражены красотой Амбросио. Они написали, что ее фигура великолепно, а образ получился безумно откровенным. 

"Огненная красотка", - написал один из фанатов. 

Напомним, Алессандра Амбросио позировала в белом лифчике, который обтянул соблазнительные размеры. 

Сверху модель надела сиреневый свитер, пуговицы которого расстегнула. Алессандра была в мини-шортах. Джинс идеально подчеркнул бедра знаменитости и оголил стройные ножки. 

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Sunset piano session 🎶💜 📸 @stewartshining

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Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио предстала в белых трусиках-бикини от купальника и джемпере бежевого цвета. Волосы красотки подхвачены ободком, а на руках – браслеты.

Модель стоит на пороге дома и держит в вытянутой руке вишню, как бы угощая или предлагая отведать сладкую ягоду.

Пользователи сети пришли в восторг от красоты кумира. 

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно

Также Politeka информировала, что самый горячий ангел Victoria’s Secret показала упругий «орешек» в невидимом наряде: «о таком мечтают все»