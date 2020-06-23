Бывший ангел Victoria’s Secret, 39-летняя Алессандра Амбросио, опубликовала горячее фото в купальнике

Звезда часто демонстрирует идеальную фигуру в Инстаграм, передает Politeka.net. На одном из последних снимков красотка предстала в голубом бикини.

Купальник натянулся на пышной груди имея необычный крой. Прелести округлились и подпрыгнули.

Плавки натянулись выше бедер и дали рассмотреть достоинства. Стройная талия, упругий пресс - все это выглядит превосходно.

Завершили летний жаркий образ различные украшения.

Красотка позировала в бассейне, вытянувшись в воде, вода покрыла волосы. Модель закрыла глаза, и прикасаясь ко лбу, приоткрыла губы.

Фото вышло очень летним и жарким, от знаменитости нельзя оторваться.

За час пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети были поражены красотой Амбросио. Они написали, что ее фигура великолепно, а образ получился безумно откровенным.

"Огненная красотка", - написал один из фанатов.

Напомним, Алессандра Амбросио позировала в белом лифчике, который обтянул соблазнительные размеры.

Сверху модель надела сиреневый свитер, пуговицы которого расстегнула. Алессандра была в мини-шортах. Джинс идеально подчеркнул бедра знаменитости и оголил стройные ножки.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио предстала в белых трусиках-бикини от купальника и джемпере бежевого цвета. Волосы красотки подхвачены ободком, а на руках – браслеты.

Модель стоит на пороге дома и держит в вытянутой руке вишню, как бы угощая или предлагая отведать сладкую ягоду.

Пользователи сети пришли в восторг от красоты кумира.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно

Также Politeka информировала, что самый горячий ангел Victoria’s Secret показала упругий «орешек» в невидимом наряде: «о таком мечтают все»