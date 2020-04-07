Бывший ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио предстала в одном бикини рядом с подружками
Известная модель поделилась соблазнительным фото в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Алессандра позировала посередине в коричневом купальнике.
Идеальный загар, пышная грудь, стройные талия и ножки - девушка выглядит великолепно.
Завершали образ Амброссио аксессуары в виде браслета на руке и очков.
Подружки знаменитости в купальниках одинакового цвета, но разного кроя, тоже поражали красотой и лучезарными улыбками.
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Все трое имели одинаковую комлекцию тела - все стройные и длинноногие. К тому же и образы и всех были одними и теми же.
В посте Аллессандра попросила пользователей сети делиться любовью в режиме онлайн.
"Давайте делиться и распространять виртуальную любовь, мир нуждается в нас. Время пришло, богини! Заботимся о наших сестрах и поддерживать друг друга. 🌛🌕🌜", - написала модель.
За 13 часов пост собрал более 90 тысяч лайков и много комментариев.
"Прекрасные крошки", "Бомбические", - и многие другие приятные комментариев получили модели от иностранных пользователей сети.
Напомним, Алессандра Амбросио представила несколько Сториз, на которых была в маленьком лифчике золотого оттенка. Тонкие бретельки едва удерживали сочные прелести.
Кроме того, Алессандра надела леггинсы, которые подчеркнули ее накаченные ножки и роскошные ягодицы.
Спортивный образ был завершен различными цепочками на шее и маленькими сережками в ушах.
Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио предстала с светлом наряде - топе и юбке в максимальным разрезом, артистка так эффектно подняла ногу на одном из снимков, что некоторым поклонникам показалось - Алессандра забыла надеть белье под наряд.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру
Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно
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