Бывший ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио предстала в одном бикини рядом с подружками

Известная модель поделилась соблазнительным фото в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Алессандра позировала посередине в коричневом купальнике.

Идеальный загар, пышная грудь, стройные талия и ножки - девушка выглядит великолепно.

Завершали образ Амброссио аксессуары в виде браслета на руке и очков.

Подружки знаменитости в купальниках одинакового цвета, но разного кроя, тоже поражали красотой и лучезарными улыбками.

Все трое имели одинаковую комлекцию тела - все стройные и длинноногие. К тому же и образы и всех были одними и теми же.

В посте Аллессандра попросила пользователей сети делиться любовью в режиме онлайн.

"Давайте делиться и распространять виртуальную любовь, мир нуждается в нас. Время пришло, богини! Заботимся о наших сестрах и поддерживать друг друга. 🌛🌕🌜", - написала модель.

За 13 часов пост собрал более 90 тысяч лайков и много комментариев.

"Прекрасные крошки", "Бомбические", - и многие другие приятные комментариев получили модели от иностранных пользователей сети.

Напомним, Алессандра Амбросио представила несколько Сториз, на которых была в маленьком лифчике золотого оттенка. Тонкие бретельки едва удерживали сочные прелести.

Кроме того, Алессандра надела леггинсы, которые подчеркнули ее накаченные ножки и роскошные ягодицы.

Спортивный образ был завершен различными цепочками на шее и маленькими сережками в ушах.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио предстала с светлом наряде - топе и юбке в максимальным разрезом, артистка так эффектно подняла ногу на одном из снимков, что некоторым поклонникам показалось - Алессандра забыла надеть белье под наряд.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно

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