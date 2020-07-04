Бывший ангел Victoria’s Secret, 39-летняя Алессандра Амбросио, показала совершенные изгибы в купальнике

Знаменитость нередко выкладывает откровенные снимки, на которых демонстрирует пышную грудь и тонкую талию, передает Politeka.net.

На одном из последних снимков модель сидела на кресле, можно сказать, развалившись. Алессандра надела бикини коричневого оттенка, которое натянулось на пышной груди.

Сверху Амбросио надела нечто похожее на рубашку, чтобы скрыть плечи от солнца.

Живот звезды напрягся так, что показались ребра под тонкой кожей.

Упругий пресс прикрыли шортики на высокой посадке, которые выделили тончайшую талию.

Завершили образ различные летние аксессуары.

Амбросио выставила свои стройные длинные ножки. Ветер развивал ее волосы в хвосте.

Модель позировала на яхте, позади нее виднелась синяя вода и скалы.

"Я отплываю ... ⚓️💙", - написала знаменитость.

За десять часов пост собрал почти 80 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали, что это фантастическое фото, благодаря такой совершенной модели в кадре.

Напомним, Алессандра Амбросио надела купальник бирюзового цвета, который хорошо сел на ее пышной груди.

Плавки были спрятаны под водой, а красотка прикасалась к ним руками, будто подтягивая на упругих ягодицах.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио сидела на песке спиной к фотографу. Модель надела золотой купальник с открытой спиной, который также засветил виды на упругие ягодицы, запачканные в песке.

Ткань обтянула талию и сидела идеально на стройной фигуре. Алессандра положила ножки перед собой.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно

Также Politeka информировала, что самый горячий ангел Victoria’s Secret показала упругий «орешек» в невидимом наряде: «о таком мечтают все»