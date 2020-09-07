Такого від неї не чекали

Тіна Кароль приголомшила зовнішнім виглядом у новому випуску «Танців з зірками»

6 вересня відбувся 2 випуск популярного шоу. Відкривали прямий ефір Тіна Кароль і Юрій Горбунов, своїм виступом. Ведуча заспівала саундтрек до фільму "Великий Гетсбі", а її колега підтанцював під запальні ритми.

Тіна Кароль блищала в розкішній і досить пікантній сукні з акцентом на декольте. Чорне вбрання прикрашали блискучі вставки зі стразами.

Волосся артистки були зібрані, макіяж підкреслює очі. При цьому деяким глядачам здалося, що цього разу Тіна Кароль виглядала не дуже добре. Зокрема звернули увагу, що вона виглядала опухлою.

"Запухла Кароль, це такий новий тренд?", "Тіна, перед ефіром не бухай", пишу в мережі.

У той же час іншим образ Тіни дуже сподобався.

"Королева", "красуня, як завжди", "Супер", "Тіна шикарна, красива👍Лапочка👍", "сьогоднішній образ Тіни був шикарний!",- захоплюються шанувальники співачки.

Нагадаємо, що пристрасна Тіна Кароль в шкірі приголомшила глибиною декольте, зірку не впізнати:»зухвала кішка".

Як повідомляла Politeka, задоволена Кароль задерла сорочку і показала животик після чуток про вагітність: "перейшла на вільне".

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