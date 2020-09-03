Украинская певица Тина Кароль сверкнула нереальным декольте в кожаном костюме

Как передает Politeka.net, звезда поделилась кадром из новой фотосессии для модного журнала. Как стало известно, красотка появится на обложке нового номера украинского vogue. Кароль предстала в невероятном образе, в котором ее не узнали многие поклонники.

«Свершилось! Тина Кароль стала главной звездой сентябрьского номера @vogue_ukraine! Журнал уже в продаже!», - подписала звезда свой пост.

На фото Кароль позировала в кожаном брючном костюме, который обтянул ее идеальную фигуру. Красотка сидела на стуле, немного расставив ноги, на которых красовались туфли на каблуках. Певице зачесали волосы и сделали яркий макияж, сильно непривычный для Тины. Особое внимание привлекло декольте: замок на кофте расстегнули практически до живота.

За полчаса фото Тины собрало почти 20 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Невероятная», «Вауууу🔥🔥🔥 бомба», «Это просто бомба», «Тинаааа, все так ждали чего-то нового, ждём альбом!», «Очень необычный образ. Новое!», «настоящий босс», «Безумно красивая», «Не узнать», «Что это за невероятно красивая, горячая и дерзкая кошка?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тина Кароль без макияжа и фотошопа обеспокоила внешностью после съемок: "Уставшая сильно".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль в черной рубашке и с мрачным макияжем сразила видом: "Что творит наша девочка?".

Также Politeka писала, что Кароль резко сменила имидж и ошарашила дерзким видом в черном: «Ничего себе, Тину просто не узнать».