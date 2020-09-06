Украинская певица Тина Кароль показала, как веселится перед съемками второго эфира шоу "Танцы со звездами"

В первом эфире Тине удалось превзойти всех участников и участниц неожиданным образом - невероятным белым платьем с ультра-глубоким декольте. В этот же раз на специальном ролике, представленном на фан-аккаунте Тины, было показано, как артистка веселилась вместе с коллегой и соведущим Юрием Горбуновым.

Тина эффектно позировала в черном костюме - темных брюках и свободной рубашке, под который был надет тонкий серый гольф. При этом в один из моментов ролика Кароль просто задрала рубашку и покрутила рукой по животику, как бы поглаживая тот, как обычно делают беременные.

В комментариях принялись обсуждать увиденное, отмечая, что ролик для артистки просто снимала беременная колега Илона Гвоздева, как раз находящаяся на 8 месяце.

«Сегодня второй прямой эфир @tanci1plus1 . Ждете?», - сказано в сообщении.

Вот как реагируют фанаты:

«Она показывает живот чтобы не думали что она беременна😂❤️», «а то с прошлого эфира никто не понял? Просто ее снимает беременная Илона Гвоздева))) Вот и весь секрет)))», «девочки ну ведь мы же можем попросить у святого Монатика, чтобы било все да на оборот😁😉😍», «Так всё молимся святому Монатику и звоним нашему молдовану пусть сделает всё что мы захотели😏😂😍», «да поможет нашему молдованину....», «Тина тоже полюбила свободненькие вещи...молодец», «Очень ждуууу😍».

Ранее на одном из похожих уже готовых кадров соблазнительная Тина улеглась в постель в томной позе. На ней лишь свитер с геометрическим орнаментом: красотка избавилась от трусиков ради жаркого фото, прикрыв самое пикантное место белой простынью. При этом невозможно не насладиться ее нежными изгибами и бархатными округлостями.

Улыбающаяся Кароль, будто смущаясь, прикрыла глаза рукой.

На другом фото певица предстала в совершенно ином образе: если предыдущее пронизано нежностью, то здесь красотка перевоплотилась в роковую женщину, "леди-босс".

Тина в черном кожаном комбинезоне сидела на табурете, вызывающе расставив ноги и выгнув спину. При этом она расстегнула верх, засветив ничем неприкрытый упругий бюст. Волосы Тина собрала назад, дополнив лук четкими стрелками.

Помимо запоминающейся фотосессии, Кароль раскрыла журналу главную интригу - дату выхода ее нового альбома "Найти своих". Как утверждает официальный фан-клуб певицы в Instagram, долгожданный альбом выйдет 18 сентября.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."