35-летняя украинская певица Тина Кароль свела с ума публику новой порцией откровенных фото

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось в Инстаграм звезды. Кароль, которая снялась для украинского vogue, предстала в соблазнительном черном платье. На фото красотка стояла спиной к камере, давая возможность рассмотреть ее идеальные изгибы. Особое внимание поклонников привлекла спина Тины, а также пикантный разрез платья, который оголил ножку артистки.

«Тина Кароль стала главной звездой сентябрьского номера vogue_ukraine», - подписано фото.

Стоит отметить, что ранее Тина уже публиковала несколько образов из этой съемки. Звезда позировала в кожаном наряде, а также в нежном образе на кровати.

В этот раз красотка осталась в образе страстной дивы, которая способна покорять мужские сердца.

За 45 минут пост красотки собрал более 14 тысяч лайков. В комментариях Кароль оставили массу приятных слов.

«Залиплала на спину 😍 чистый кайф», «Изменилась, поправилась», «Тина, как всегда – богиня», «Не ну это огонь», «Шикарная, невозможно оторвать взгляд», «Леди-босс», «Моя кошечка, как всегда ты бомба», «Икона», «Сногсшибательна, в общем как и всегда», - пишут пользователи сети.

Напомним, что страстная Тина Кароль в коже ошеломила глубиной декольте, звезду не узнать: «Дерзкая кошка».

Как сообщала Politeka, довольная Кароль задрала рубашку и показала животик после слухов о беременности: "Перешла на свободное".

Также Politeka писала, что Кароль в лифчике из блесток удивила образом женщины-вамп: "Тинка огонь с мужчинами".