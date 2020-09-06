35-летняя украинская певица Тина Кароль свела с ума публику новой порцией откровенных фото

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось в Инстаграм звезды. Кароль, которая снялась для украинского vogue, предстала в соблазнительном черном платье. На фото красотка стояла спиной к камере, давая возможность рассмотреть ее идеальные изгибы. Особое внимание поклонников привлекла спина Тины, а также пикантный разрез платья, который оголил ножку артистки.

«Тина Кароль стала главной звездой сентябрьского номера vogue_ukraine», - подписано фото.

Стоит отметить, что ранее Тина уже публиковала несколько образов из этой съемки. Звезда позировала в кожаном наряде, а также в нежном образе на кровати.

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Тина Кароль стала главной звездой сентябрьского номера @vogue_ukraine ! Журнал уже в продаже! Photo: Greg Swales @gregswalesart Style: @anyaziourova Hair: @riadazar9 @artdeptagency Make-up: @natastrilchuk Nail: @mvk.ua Producer: @alexeyg, @agpnyc (c) @vogue_ukraine, New-York, 2020 #tinakarol #тинакароль

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В этот раз красотка осталась в образе страстной дивы, которая способна покорять мужские сердца.

За 45 минут пост красотки собрал более 14 тысяч лайков. В комментариях Кароль оставили массу приятных слов.

«Залиплала на спину 😍 чистый кайф», «Изменилась, поправилась», «Тина, как всегда – богиня», «Не ну это огонь», «Шикарная, невозможно оторвать взгляд», «Леди-босс», «Моя кошечка, как всегда ты бомба», «Икона», «Сногсшибательна, в общем как и всегда», - пишут пользователи сети.

Напомним, что страстная Тина Кароль в коже ошеломила глубиной декольте, звезду не узнать: «Дерзкая кошка».

Как сообщала Politeka, довольная Кароль задрала рубашку и показала животик после слухов о беременности: "Перешла на свободное".

Также Politeka писала, что Кароль в лифчике из блесток удивила образом женщины-вамп: "Тинка огонь с мужчинами".