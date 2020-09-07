Російська модель Олена Преснякова заспівала на весіллі зі сцени разом зі своїм чоловіком Микитою

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на Instagram однієї з фан-сторінок Примадонни російської естради Алли Пугачової.

Так, невістка знаменитості в Білій короткій сукні, що відкриває її стрункі засмаглі ноги, запально виконала зі своїм чоловіком Микитою відомий хіт групи The Cranberries"Zombie".

Чоловік Олени Микита, навпаки, був одягнений в строгий темний костюм, білу сорочку, завершувала його урочисте вбрання метелик.

"Альона з Микитою❤️❤️❤ ️ прекрасний голос❤️", - підписала відео Алла Пугачова.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Алла Пугачова / Максим Галкін (@alla_pugacheva_one_love) 6 вер 2020 о 12:34 PDT

Публікацію за короткий термін переглянули понад 10 тисяч фоловерів, залишивши сотні коментарів.

Не всім фанатам сподобався цей короткий виступ зоряної пари, на адресу Олени і Микити "прилетіло" багато негативних відгуків.

"Що за гидота?!Ой ні! Це не ваше! Займіться тим що у вас краще виходить. За чим дівчину на ганьбу витягли, співати то зовсім не вміє що значить : співають живцем, Слухати неприємно.👎 👎 👎 👎 👎 👎 👎 👎 Півня дає звичайно) 😂 так нехай повиє трохи на сцені!Та й ноги її, як-ніби з Норильська на цистерні їхала! Ой, не потрібно їй співати. Не її це. Де голос то ? Що за раскаряка? І цю на сцену, а ще три малолітки на підході .,, Не заросте Пугачівська стежка"😂 😂", – пишуть люди.

Politeka писала, що російська модель Олена Преснякова здалася разом з чоловіком Микитою на весіллі друзів і викликала фурор.

"Весілля наших друзів", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах красуня позує спершу з чоловіком, а потім сама. Пара вирішила офіційно вбратися на честь свята, здивувавши красою.

Краснова вирішила вибрати зухвале міні, яке ефектно оголювало її довгі ноги і підкреслювало ідеальний загар. Доповнювати образ вона вирішила туфлями на підборах і невеликим клатчем.

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