Російська модель Олена Преснякова заспівала на весіллі зі сцени разом зі своїм чоловіком Микитою
Про це повідомляє Politeka, посилаючись на Instagram однієї з фан-сторінок Примадонни російської естради Алли Пугачової.
Так, невістка знаменитості в Білій короткій сукні, що відкриває її стрункі засмаглі ноги, запально виконала зі своїм чоловіком Микитою відомий хіт групи The Cranberries"Zombie".
Чоловік Олени Микита, навпаки, був одягнений в строгий темний костюм, білу сорочку, завершувала його урочисте вбрання метелик.
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"Альона з Микитою❤️❤️❤ ️ прекрасний голос❤️", - підписала відео Алла Пугачова.
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Публікацію за короткий термін переглянули понад 10 тисяч фоловерів, залишивши сотні коментарів.
Не всім фанатам сподобався цей короткий виступ зоряної пари, на адресу Олени і Микити "прилетіло" багато негативних відгуків.
"Що за гидота?!Ой ні! Це не ваше! Займіться тим що у вас краще виходить. За чим дівчину на ганьбу витягли, співати то зовсім не вміє що значить : співають живцем, Слухати неприємно.👎 👎 👎 👎 👎 👎 👎 👎 Півня дає звичайно) 😂 так нехай повиє трохи на сцені!Та й ноги її, як-ніби з Норильська на цистерні їхала! Ой, не потрібно їй співати. Не її це. Де голос то ? Що за раскаряка? І цю на сцену, а ще три малолітки на підході .,, Не заросте Пугачівська стежка"😂 😂", – пишуть люди.
Politeka писала, що російська модель Олена Преснякова здалася разом з чоловіком Микитою на весіллі друзів і викликала фурор.
"Весілля наших друзів", - коротко йдеться в повідомленні.
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