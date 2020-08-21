Известная модель Алена Краснова, которая является женой внука легендарной Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, показала себя на отдыхе

На фото красотка позировала в оранжевом купальнике с белым верхом. Алена без обуви шагала по камням среди горной реки. Преснякова без стыда показывала загорелое тело и фигуру. У модели настолько идеальные данные, что можно увидеть даже ребра, которые прямо выпирали. На втором кадре Лена уже сидела на обрыве, соблазнительно выгнувшись. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Архив", - подписала красотка фото.

Фанаты поставили почти 900 лайков и написали комментарии:

"Аккуратно", "Круто", "Перебор с худобой"

Сообщалось, что российская модель Алена Краснова пошалила в кружевном топе.

«Мини серия…» - говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях Преснякова позирует в кружевном боди, эффектно изогнувшись прямо в воде. На другом снимке красотка позирует все в том же боди, но уже задрав руки к верху на фоне неба.

Мы писали, что российская модель Алена Преснякова похвасталась красотой во время отдыха с возлюбленным.

«Давно не было лавстори❤️ Просто счастливые мы на прогулке в объективе у любимой Насти Фед», — говорится в сообщении.

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