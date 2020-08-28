Знаменитая исполнительница Алла Пугачева покорила внешним видом на свадьбе внука

Как передает Politeka.net, архивное фото со свадьбы Никиты Преснякова появилось на фан-странице звездной семьи в Инстагарам. На фото Алла Пугачева в белом платье и с невероятно красивой прической сидела рядом со своим мужем Максимом Галкиным, который был одет в белый пиджак и черные штаны. Рядом с парой сидела Кристина Орбакайте со своим третьим мужем Михаилом Земцовым. Кристина была одета в нежное платье в пол, а ее муж в черный костюм.

Кроме этого, на последних рядах сидел бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.

За несколько дней пост на фан-странице собрал почти 20 тысяч лайков. В комментариях стали сравнивать парочки и делать комплименты звездной семье.

«Какие красивые Барышни и какие красивые платья!», «Все красивые.. но Алла примадонна!», «Алла Пугачева просто прелесть, глаз не оторвать...и вся семья тоже», «Очень все классные!!! Но Алла Борисовна и Кристина, это две звезды нашей страны!», «Платья очуметь», «Больше позитива меньше негатива. Я Восхищаюсь вами», «Все очень красивые!», «Кристина дочь Аллы Борисовны, а вот разные они», «Кристина просто персик», «Хорошая семья», «Филипп на последнем ряду скромничает», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Пугачева-тусовщица слилась в чувственном танце с экс-любовником Наташи Королевой: "Еще живчик".

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