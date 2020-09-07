Знаменита українська співачка Віра Брежнєва розповіла шанувальникам про свою старшу дочку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на шоу телеканалу 1+1 Світське життя.
Софії, батько якої – перший чоловік виконавиці Михайло Кіперман, виповнилося 19 років, живе вона Зараз в США. Дівчина працює моделлю, заміж, за словами її зіркової мами, поки виходити не планує.
"Вона вища, ніж я. вважає, що розумніша, ніж я. зараз хоче бути вільною, вчитися в США. Про весілля навіть не говорили. Навесні їй виповниться 20 років. Після 20, вважаю, можемо про це поговорити", - розговорилася Віра Брежнєва.
"Наречена" Харламова вразила розмірами бюста в тісному топі: "Дуже сильно випирають"
Галкін, Кіркоров, Артур Пирожков та інші зірки, які знімалися в «Єралаші»: кумедні кадри з серіалу
Син молодого коханця Ані Лорак склав компанію зірковій мамі: красномовний кадр
Військову авіацію підняли в небі над Одесою: кадри того, що відбувається
Також співачка розповіла, чи готова вона до народження онуків.
"Навіть не уявляю, як це може бути. Буду самою турботливою бабусею", - пообіцяла знаменитість.
Переглянути цю публікацію в Instagram
Politeka писала, що популярна співачка Віра Брежнєва показала незвичайний грошовий наряд, який приміряла для нового проекту. Знаменитість опублікувала фото в яскравому образі на своїй сторінці в "Instagram". Виконавиця постала перед шанувальниками в міні-спідниці і екстремально короткому блискучому ТОПі, який більше нагадує дорогоцінний бюстгальтер - у всякому разі, ще одного під ним не видно.
Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала відразу два яскравих образи на зйомках "ритму". На сторінці в соціальній мережі Instagram " Зоряний шлях "з'явився фотоколаж з кращими образами співачки Віра Брежнєвої, яка взяла участь у зйомках мюзиклу" Ритм " від Дмитра Монатіка. У ньому артистка представила відразу два незвичайних вбрання.
Розкішний Брежнєва вразила наповал ідеальними формами, Меладзе просто щасливчик: топ кращих образів на відпочинку.
Віра Брежнєва без білизни попустувала в барі, здивувавши зовнішнім виглядом: "Прям як в Титаніку".
Віра Брежнєва, Седокова, Герцег, Мейхер та інші зухвалі красуні "ВІА Гри": 20 років тому і сьогодні.