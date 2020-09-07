Знаменита українська співачка Віра Брежнєва розповіла шанувальникам про свою старшу дочку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на шоу телеканалу 1+1 Світське життя.

Софії, батько якої – перший чоловік виконавиці Михайло Кіперман, виповнилося 19 років, живе вона Зараз в США. Дівчина працює моделлю, заміж, за словами її зіркової мами, поки виходити не планує.

"Вона вища, ніж я. вважає, що розумніша, ніж я. зараз хоче бути вільною, вчитися в США. Про весілля навіть не говорили. Навесні їй виповниться 20 років. Після 20, вважаю, можемо про це поговорити", - розговорилася Віра Брежнєва.

Також співачка розповіла, чи готова вона до народження онуків.

"Навіть не уявляю, як це може бути. Буду самою турботливою бабусею", - пообіцяла знаменитість.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Sonya (@sonyaxkiperman) 30 лип 2019 в 1:14 PDT

Politeka писала, що популярна співачка Віра Брежнєва показала незвичайний грошовий наряд, який приміряла для нового проекту. Знаменитість опублікувала фото в яскравому образі на своїй сторінці в "Instagram". Виконавиця постала перед шанувальниками в міні-спідниці і екстремально короткому блискучому ТОПі, який більше нагадує дорогоцінний бюстгальтер - у всякому разі, ще одного під ним не видно.

Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала відразу два яскравих образи на зйомках "ритму". На сторінці в соціальній мережі Instagram " Зоряний шлях "з'явився фотоколаж з кращими образами співачки Віра Брежнєвої, яка взяла участь у зйомках мюзиклу" Ритм " від Дмитра Монатіка. У ньому артистка представила відразу два незвичайних вбрання.

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