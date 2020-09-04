Популярная певица Вера Брежнева посветила красотой в весьма нескромном образе

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадры, ради которых забралась на барную стойку (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

В коротком ролике Вера Брежнева позирует в необычном платье серого цвета, которое обнажило плечи и едва прикрыло грудь артистки, кажется, что наряд вот-вот окончательно сползет вниз, притом на ней нет бюстгальтера. Кроме того, можно хорошо рассмотреть стройные ноги певицы. Рядом стоит известный клипмейкер Таня Муиньо, она прижалась к Вере Брежневе в топе с пикантным рисунком.

"Всем, кто посмотрел наш #РИТМ и ещё его посмотрит, будет интересно узнать, что сняли его за ДВОЕ суток и что главной на площадке была она 🖤 крутая, талантливая, с потрясающим чувством юмора и тонким вкусом, стильная , добрая, но строгая и очень конкретная - режиссер @tanumuino 🔥🔥🔥", - подписала Брежнева. - "Когда Дима весной предложил мне участие в Ритме, сказал, какая команда будет его снимать, я согласилась, не задав ни одного вопроса. Потому что в такой компании творить - абсолютное удовольствие!".

Пользователи социальной сети в комментариях высказали свои впечатления от новой работы исполнительницы:

"У Веры украшение на шее прям как в Титанике"; "Посмотрела и в огромном восторге!!! 👍👍👍"; "❤️ Вер, вы божественны! впрочем, как всегда 🤗"; "Вам потрясающе идёт голубой и серебряный цвет💎"; "Вкусняшка 😍😘😘💘💘"; "Это шикарно!!!! Вера раскрылась совершенно по новому в видение Татьяны. Это что-то новое и интересное😍👌 Надеюсь следующие работы будут в подобном направление 🤩😘"; "Гармонична и прекрасна во всём"; "Хорошенькая, шикарные ноги, секси красотка"; "Ух какая красота ❤️❤️❤️❤️"; "Вера! Вы, безусловно, самое яркое🔥 украшение этого мюзикла!!! Бомба!!!💣💥❤️❤️❤️".

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