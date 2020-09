View this post on Instagram

Всем , кто посмотрел наш #РИТМ и ещё его посмотрит, будет интересно узнать, что сняли его за ДВОЕ суток и что главной на площадке была она 🖤 крутая, талантливая, с потрясающим чувством юмора и тонким вкусом, стильная , строгая и очень конкретная - режиссер @tanumuino 🔥🔥🔥 Когда Дима @monatik_official весной предложил мне участие в Ритме, сказал, какая команда будет его снимать, я согласилась, не задав ни одного вопроса. Потому что в такой компании творить - абсолютное удовольствие! ♥️♥️♥️ Мюзикл доступен в ютюб) для удобства, ссылка у меня в bio 😘 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РИТМ 🔥