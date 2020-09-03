Популярная певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева умеет подбирать эффектные наряды

В свои 38 лет супруга продюсера Константина Меладзе потрясающе выглядит и продолжает пленять мужчин своей яркой внешностью, пишет Politeka.net. Предлагаем вам топ самых ярких образов Веры Брежневой, которые она показала во время отдыха.

Так во время визита в Париж артистка устроила фотосессию на балконе в миниатюрном черном платье. Благодаря фасону с обнаженной спиной, которую прикрыли лишь тонкие шнурки-завязки, Вера Брежнева разбередила фантазии поклонников. Вдобавок, наряд подчеркнул ее стройные ноги. Образ дополнили черные очки и туфли с открытыми пятками.

На пляж Вера Брежнава может выйти в разных нарядах. Так однажды она надела небесно-синий костюм, под которым спрятала все свои прелелести, и села на песок в позе лотоса. В то же время, знаменитость предстала загадочной и элегантной.

В другой раз певица нарядилась в тесный черный купальник. В таком виде она забралась на каменную стойку ограды, подогнув под себя ноги. Удачный ракурс показал упругие формы Брежневой, а также ее плоский животик.

Одним из самых экстравагантных образов Вера показала у бассейна. "Вроде бы лето, время купальников, но приходится утепляться", - подписала она фото в инстаграм. На нем певица предстала весьма необычном виде: в трусах, берцах и теплом черном топе с длинными рукавами, который, тем не менее, оставил открытой талию красотки.

Поклонникам наверняка надолго запомнился фиолетовый купальник-боди, в котором Вера Брежнева отправилась на пляж - он выгодно подчеркнул стройную фигуру артистки, а также сделал акцент на ее бюсте и ногах. Певица встала во весь рост на фоне заката, позволив всем желающим любоваться ее красотой.

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