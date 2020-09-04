Двадцать лет назад, 3-го сентября, впервые был показан клип «Попытка №5,» давший начало карьере молодых артисток
В честь юбилея одной из самых популярных групп, экс-участницы принялись массово поздравлять поклонников и коллег со значимым событием. Одной из первых стала Эрика Герцег:
«20 лет прекрасных хитов и невероятных женщин🔥 Спасибо Константин @meladzemusic за творчество🙏🏻 Горжусь, что 7 лет могла быть частью истории этой легендарной группы!🤍», - написала девушка. Предлагаем вашему вниманию топ фото всех составов девушек, ставших частью группы «ВИА Гра».
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За двадцать лет существования группы, состав много раз менялся. Солистки уходили из «ВИА Гры», чтобы попытать счастья в самостоятельном плавании, но сделать успешную сольную карьеру удавалось единицам.
Алена Винницкая была одной из самых первых участниц группы «ВИА Гра». В коллективе она провела три года и смогла добиться больших успехов: песни «Попытка №5», «Я не вернусь», «Стоп! Стоп! Стоп» стали хитами. Однако, из-за стресса, гастролей и конфликта с Анной Седоковой девушка решила уйти.
«Мы с Надей Грановской никогда серьезно не ссорились. Когда к нам примкнула Аня Седокова, стало, конечно, сложнее», — рассказывала однажды певица в программе «Зірковий шлях».
Надежда Мейхер-Грановская одна из самых популярных звезд, которая прославилась в группе. Она была одной из «золотого» - самого популярного состава группы, вместе с Седоковой и Верой Брежневой. Артистка несколько раз покидала группу, но всякий раз возвращалась.
Татьяна Найник стала солисткой, когда Надежда Грановская впервые покинула коллектив, выйдя в декрет. В составе «ВИА Гры» Найник была чуть меньше года, а после покинула проект.
Анна Седокова была одной из главных звезд коллектива, она получала лучшие партии в песнях, много фотосессий и интервью, но в 2004-м она покинула коллектив, чтобы посвятить себя любимому человеку и будущему ребенку – малышке Алине.
О работе Седокова вспоминает в негативном ключе:
«Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами не как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: «Ну что, кто станет моей музой сегодня?». Создавалась такая конкуренция, в которой постоянно надо было доказывать, что ты лучше», - сказала во время беседы в прямом эфире с Олей Поляковой звезда.
Вера Брежнева начала работу в группе в 2003 году, а также через некоторое время стала причиной одного из самых громких скандалов в истории группы. Всего Брежнева пробыла в группе четыре года, а также получила не только славу, но и встретила свою любовь. Правда, для этого пришлось разбить семью. В 2013-м, когда продюсер развелся с супругой, о романе композитора и Веры узнали все. Пара поженилась через два года и сейчас они счастливы в браке несмотря на все слухи.
Светлана Лобода в коллективе пела всего несколько месяцев, она заменяла Анну Седокову во время ее декрета. После ухода из «ВИА Гры» Светлана сменила имидж и сделала упор на харизму и европейское звучание песен. Сейчас звезда – одна из самых эффектных артисток Украины и РФ, устраивающая концерты за границей, воспитывающая двух дочерей и скрывающая личность нового возлюбленного.
Альбина Джанабаева была не менее скандальна, чем Вера Брежнева. Как выяснилось на момент приглашения в группу Альбина давно была любовницей Валерия Меладзе и даже успела родить от него сына. Пара успешно скрывала свои отношения вплоть до 2009 года, аж до самого развода певца с законной супругой.
Кристина Коц-Готлиб пришла на смену Надежде Грановской, которая в 2005 году временно покинула коллектив. Уволили девушку внезапно, во время отдыха дома в Донецке. Дома артистка получила сообщение от продюсеров, что они больше не намерены с ней работать. Для Коц-Готлиб это стало полным потрясением. Сейчас Кристина продолжает работать в сфере шоу-бизнеса.
Ольга Романовская ровно через год после подписания контракта покинула коллектив из-за беременности.
«Думаю о том периоде, и в памяти сразу всплывает эпизод, когда мне пришло сообщение от Кости Меладзе. Он писал, что я ничтожество, что без «ВИА Гры» я никто. Причем я не понимала, за что провинилась. Я пыталась позвонить ему, спросить, что случилось, но трубку никто не брал. Позднее Костя вел себя так, будто ничего не случилось. Сообщения от Меладзе до сих пор являютс моим главным страхом», — рассказывала однажды звезда.
Меседа Багаудинова была солисткой коллектива полтора года, и за это время успела сняться в четырех клипах. Затем в «ВИА Гру» в очередной раз вернулась Надежда Грановская. После этого артистка начала сольную карьеру, успевая параллельно строить и личную жизнь.
Татьяна Котова пришла на замену Брежневой. Котова на тот момент выиграла титул «Мисс Россия» и была очень популярна. Татьяна хорошо вписалась в коллектив, но практически сразу у нее начались конфликты с Альбиной Джанабаевой. В интервью она рассказала, что Джанабаева на нее очень часто срывалась.
Ева Бушмина работала в коллективе два года, когда популярность группы упала, а в декабре 2012 года группа все-таки распалась, из-за чего Еве пришлось начинать сольную карьеру, но ее песни не были популярны.
Санта Димопулос должна была заменить Надежду Грановскую, которая в очередной раз отправилась в сольное плавание. Примечательно, что на момент участия в коллективе Санта уже была матерью, она воспитывала сына Даниэля, которого родила от шоумена Андрея Джеджулы.
Эрика Герцег работает в группе до сих пор, хотя и собирается начать сольную карьеру в ближайшие месяцы, практически семь лет она посвятила группе. Также она стала причиной слухов о разводе Меладзе с Брежневой, которая позже заявила, что мужчина ей не изменял с молодой блондинкой
Анастасия Кожевникова застала расцвет новой «ВИА Гры», когда последовательно вышли два хита — «Перемирие» и «У меня появился другой». После ухода Миши Романовой, девушка поспешила покинуть группу и стать сольной певицей, хотя и безуспешно.
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