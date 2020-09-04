Двадцать лет назад, 3-го сентября, впервые был показан клип «Попытка №5,» давший начало карьере молодых артисток

В честь юбилея одной из самых популярных групп, экс-участницы принялись массово поздравлять поклонников и коллег со значимым событием. Одной из первых стала Эрика Герцег:

«20 лет прекрасных хитов и невероятных женщин🔥 Спасибо Константин @meladzemusic за творчество🙏🏻 Горжусь, что 7 лет могла быть частью истории этой легендарной группы!🤍», - написала девушка. Предлагаем вашему вниманию топ фото всех составов девушек, ставших частью группы «ВИА Гра».

За двадцать лет существования группы, состав много раз менялся. Солистки уходили из «ВИА Гры», чтобы попытать счастья в самостоятельном плавании, но сделать успешную сольную карьеру удавалось единицам.

Алена Винницкая была одной из самых первых участниц группы «ВИА Гра». В коллективе она провела три года и смогла добиться больших успехов: песни «Попытка №5», «Я не вернусь», «Стоп! Стоп! Стоп» стали хитами. Однако, из-за стресса, гастролей и конфликта с Анной Седоковой девушка решила уйти.

«Мы с Надей Грановской никогда серьезно не ссорились. Когда к нам примкнула Аня Седокова, стало, конечно, сложнее», — рассказывала однажды певица в программе «Зірковий шлях».

Надежда Мейхер-Грановская одна из самых популярных звезд, которая прославилась в группе. Она была одной из «золотого» - самого популярного состава группы, вместе с Седоковой и Верой Брежневой. Артистка несколько раз покидала группу, но всякий раз возвращалась.

Татьяна Найник стала солисткой, когда Надежда Грановская впервые покинула коллектив, выйдя в декрет. В составе «ВИА Гры» Найник была чуть меньше года, а после покинула проект.

Анна Седокова была одной из главных звезд коллектива, она получала лучшие партии в песнях, много фотосессий и интервью, но в 2004-м она покинула коллектив, чтобы посвятить себя любимому человеку и будущему ребенку – малышке Алине.

О работе Седокова вспоминает в негативном ключе:

«Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами не как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: «Ну что, кто станет моей музой сегодня?». Создавалась такая конкуренция, в которой постоянно надо было доказывать, что ты лучше», - сказала во время беседы в прямом эфире с Олей Поляковой звезда.

Вера Брежнева начала работу в группе в 2003 году, а также через некоторое время стала причиной одного из самых громких скандалов в истории группы. Всего Брежнева пробыла в группе четыре года, а также получила не только славу, но и встретила свою любовь. Правда, для этого пришлось разбить семью. В 2013-м, когда продюсер развелся с супругой, о романе композитора и Веры узнали все. Пара поженилась через два года и сейчас они счастливы в браке несмотря на все слухи.

Светлана Лобода в коллективе пела всего несколько месяцев, она заменяла Анну Седокову во время ее декрета. После ухода из «ВИА Гры» Светлана сменила имидж и сделала упор на харизму и европейское звучание песен. Сейчас звезда – одна из самых эффектных артисток Украины и РФ, устраивающая концерты за границей, воспитывающая двух дочерей и скрывающая личность нового возлюбленного.

Альбина Джанабаева была не менее скандальна, чем Вера Брежнева. Как выяснилось на момент приглашения в группу Альбина давно была любовницей Валерия Меладзе и даже успела родить от него сына. Пара успешно скрывала свои отношения вплоть до 2009 года, аж до самого развода певца с законной супругой.

Кристина Коц-Готлиб пришла на смену Надежде Грановской, которая в 2005 году временно покинула коллектив. Уволили девушку внезапно, во время отдыха дома в Донецке. Дома артистка получила сообщение от продюсеров, что они больше не намерены с ней работать. Для Коц-Готлиб это стало полным потрясением. Сейчас Кристина продолжает работать в сфере шоу-бизнеса.

Ольга Романовская ровно через год после подписания контракта покинула коллектив из-за беременности.

«Думаю о том периоде, и в памяти сразу всплывает эпизод, когда мне пришло сообщение от Кости Меладзе. Он писал, что я ничтожество, что без «ВИА Гры» я никто. Причем я не понимала, за что провинилась. Я пыталась позвонить ему, спросить, что случилось, но трубку никто не брал. Позднее Костя вел себя так, будто ничего не случилось. Сообщения от Меладзе до сих пор являютс моим главным страхом», — рассказывала однажды звезда.

Меседа Багаудинова была солисткой коллектива полтора года, и за это время успела сняться в четырех клипах. Затем в «ВИА Гру» в очередной раз вернулась Надежда Грановская. После этого артистка начала сольную карьеру, успевая параллельно строить и личную жизнь.

Татьяна Котова пришла на замену Брежневой. Котова на тот момент выиграла титул «Мисс Россия» и была очень популярна. Татьяна хорошо вписалась в коллектив, но практически сразу у нее начались конфликты с Альбиной Джанабаевой. В интервью она рассказала, что Джанабаева на нее очень часто срывалась.

Ева Бушмина работала в коллективе два года, когда популярность группы упала, а в декабре 2012 года группа все-таки распалась, из-за чего Еве пришлось начинать сольную карьеру, но ее песни не были популярны.

Санта Димопулос должна была заменить Надежду Грановскую, которая в очередной раз отправилась в сольное плавание. Примечательно, что на момент участия в коллективе Санта уже была матерью, она воспитывала сына Даниэля, которого родила от шоумена Андрея Джеджулы.

Эрика Герцег работает в группе до сих пор, хотя и собирается начать сольную карьеру в ближайшие месяцы, практически семь лет она посвятила группе. Также она стала причиной слухов о разводе Меладзе с Брежневой, которая позже заявила, что мужчина ей не изменял с молодой блондинкой

Анастасия Кожевникова застала расцвет новой «ВИА Гры», когда последовательно вышли два хита — «Перемирие» и «У меня появился другой». После ухода Миши Романовой, девушка поспешила покинуть группу и стать сольной певицей, хотя и безуспешно.

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