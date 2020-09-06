Популярна українська співачка Світлана Лобода похвалилася розкішною фігурою в прозорому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Потанцюємо?🔥 🔥 🔥 Go to party", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Лобода позує в прозорому вбранні, виставивши напоказ розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Крихітка на мільйон» , «Божественна», «яка красуня», «Огнище Ло», «ох, ці кігті», «шикарна, як ніколи», «чарівна», "з тобою – все, що завгодно", - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що українська виконавиця Світлана Лобода похвалилася розкішною фігурою на відпочинку

"Літо вийшло на фінішну пряму. Але пряма дорога до мети повинна бути завжди ☺ ️ Я активно займалася спортом, підключила і дочку і маму ☺ як думаєте літні тренування пішли на користь?🙃 » - йдеться в повідомленні.

Пост красуня супроводжувала фотографіями, на яких демонструє розкішну фігуру в крихітному бікіні з різних ракурсів. Це справило ефект «бомби» серед її шанувальників.

Нагадавши, Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою:"Тропікана жінка".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль, Лобода, Асмус, Лорак та інші зірки підкорили видом в прозорих мереживах: Безсоромні фото.

Також Politeka писала, що Лобода без ліфчика прогулялася в ефектній міні-сукні на курорті:"гаряча і скажена".