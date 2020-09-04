Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода похвасталась похудевшей фигурой, облачившись в тесное боди
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на опубликованных кадрах Лобода позирует в гримерке, эффектно демонстрируя фигуру в полупрозрачном боди. При этом образ красотка дополнила красивым макияжем и укладкой.
Сама певица ничего не говорит в кадре, лишь демонстрируя, чем ее наградила природа. Однако ее поклонники не могли что-либо сказать, поскольку кадрами знаменитость поделилась у себя в Сторис.
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До этого сообщалось, что украинская исполнительница Светлана Лобода похвасталась роскошной фигурой на отдыхе
«Лето вышло на финишную прямую. Но прямая дорога к цели должна быть всегда🧘♀️ Я активно занималась спортом, подключила и дочку и маму 😬😁 Как думаете летние тренировки пошли на пользу?🙃» - говорится в сообщении.
Пост красотка сопровождала фотографиями, на которых демонстрирует роскошную фигуру в крохотном бикини с разных ракурсов. Это произвело эффект «бомбы» среди ее поклонников.
Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".
Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.
Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна".