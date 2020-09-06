Бразильська модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, похвалилася формами в крихітній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованому знімку Кортез позує в яскравій червоній білизні, ефектно зігнувшись на підлозі. Доповнити образ красуня вирішила за допомогою панчіх і туфель в колір. В руках модель тримає троянду, а пелюстки квітки розкидані навколо неї.

"фантастична», «королівський погляд», «на це неможливо дивитися – справжня краса», «скучив за твоїми яскравими фотосесіями», "це щось неймовірне",-пишуть її шанувальники.

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Сьюзі Кортез володіє видатними формами, які не соромиться показувати своїм численним шанувальникам. На цей раз модель зняла ролик практично повністю оголеною: на ній видно лише сірі панчохи і рушник, обмотаний навколо голови. Ймовірно, дівчина тільки вийшла з душу і вирішила записати ці моменти на камеру.

У ролику красуня опустилася на коліна прямо на ліжку і прикрила голий бюст рукою. Вона злегка розвинула ноги, додавши кадрам неабияку частку пікантності. Дівчина напустила пара за допомогою електронного кальяну, створивши химерну гру світла.

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