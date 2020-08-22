Фитнес-модель Сьюзи Кортез, которая завоевала титул "Мисс Бам-Бам" за самые красивые ягодицы, разделась ради знойных кадров

Как сообщает Politeka.net, бразильская красотка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" откровенное видео из спальни (чтобы посмотреть, скрольте до конца).

Сьюзи Кортез обладает выдающимися формами, которые не стесняется показывать своим многочисленным поклонникам. На этот раз модель сняла ролик практически полностью обнаженной: на ней видны лишь серые чулки и полотенце, обмотанное вокруг головы. Вероятно, девушка только вышла из душа и решила записать эти моменты на камеру.

В ролике красавица опустилась на колени прямо на кровати и прикрыла голый бюст рукой. Она слегка развинула ноги, добавив кадрам изрядную долю пикантности. Девушка напустила пара при помощи электронного кальяна, создав причудливую игру света.

Пользователи социальной сети восхитились идеальным телом Сьюзи Кортез и засыпали ее приятными комментариями:

"Горяча, аж пар идет"; "Чудесная"; "Красотка с прекрасным телом"; "Невероятная"; "Божественная обнаженность".

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