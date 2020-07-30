Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титулы за самые красивые ягодицы, показала себя в очень жарком образе

На фото Сьюзи позировала в белом прозрачном белье. Красотка практически ничего не прикрыла и демонстрировала свое тело перед зеркалом. Волосы звезда оставила распущенными, а сама соблазнительно выгнулась, делая кадр максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 33 тысячи лайков и написали комментарии:

"Самая лучшая", "Красивая женщина", "Ох, прозрачное белье", "Огонь, великолепная малышка", "Привет Сьюзи, моя прекрасная принцесса", "Всегда так невероятно, потрясающе красиво", "Могу ли я сделать вам несколько шорт", "Ты такая красивая и милая", "Очень красивая и невероятная любовь".

Ранее мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес похвасталась своей гордостью.

На новом снимке запечатлено, как Сьюзи Кортес идет по пешеходному переходу в высоких черных сапогах на шпильке.

Сообщалось, что знаменитая модель Сьюзи Кортез впечатлила дерзким поступком.

View this post on Instagram MUSA OFICIAL @fcbarcelona #usemascara #messi #football #viscaelbarça Photo: @gabrielrenne A post shared by 𝙎𝙪𝙯𝙮 𝘾𝙤𝙧𝙩𝙚𝙯 (@suzycortezoficial) on Jul 29, 2020 at 8:55pm PDT



В этот раз она потешила пользователей сети видео на котором во всем красе трусит формами. В этот раз она потешила пользователей сети видео на котором во всем красе трусит формами.

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