Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титулы за самые красивые ягодицы, показала себя в очень жарком образе

На фото Сьюзи позировала в белом прозрачном белье. Красотка практически ничего не прикрыла и демонстрировала свое тело перед зеркалом. Волосы звезда оставила распущенными, а сама соблазнительно выгнулась, делая кадр максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Фанаты поставили почти 33 тысячи лайков и написали комментарии:

"Самая лучшая", "Красивая женщина", "Ох, прозрачное белье", "Огонь, великолепная малышка",  "Привет Сьюзи, моя прекрасная принцесса", "Всегда так невероятно, потрясающе красиво", "Могу ли я сделать вам несколько шорт", "Ты такая красивая и милая", "Очень красивая и невероятная любовь".

Ранее мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес похвасталась своей гордостью.

На новом снимке запечатлено, как Сьюзи Кортес идет по пешеходному переходу в высоких черных сапогах на шпильке. 

Сообщалось, что знаменитая модель Сьюзи Кортез впечатлила дерзким поступком.
 


В этот раз она потешила пользователей сети видео на котором во всем красе трусит формами.
 

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