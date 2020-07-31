Популярная фитнес-модель Сьюзи Кортез, завоевавшая титул хозяйки самых красивых ягодиц, вызвала бурю эмоций пикантной позой

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала горячие снимки на своей странице в "Инстаграм".

На фото Сьюзи Кортез сидит на табуретке в футболке, которую натянула, прикрывая зону бикини. Складывается впечатление, что на девушке нет трусиков. Кроме того, модель широко раздвинула ноги в одних красных кедах и показала свои мощные бедра во всей красе. Растрепанные волосы красотки падают через плечо, а сама она смотрит томным взглядом, слегка приоткрыв рот.

На другом снимке Сьюзи Кортез позирует у зеркала в кружевном нижнем белье, которое практически не закрывает ее большой бюст. Девушка повернулась на стуле полубоком, выставив напоказ все пикантные детали своей внешности. В довершение образа она взяла пушистое розовое боа, которое набросила на плечи.

Пользователи социальной сети изумились откровенными кадрами от Сьюзи Кортез и выразили свое восхищение в комментариях:

"Чистая красота🌷"; "Просто замечательно"; "Слишком шикарная"; "Экстремально божественна"; "Ух ты, просто выглядишь эффектно"; "Прямо там... Ты выглядишь комфортно... Мне нравится эта картина... это ты... естественная... да. Совершенство"; "Роскошные ноги".

Напомним, что Сьюзи Кортез восхитила танцем в мини-шортах: «Как же ты хороша, детка».

Как сообщала Politeka, Сьюзи Кортез выставила напоказ формы в откровенном купальнике: "Вкуснятина".

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез специально приспустила белье, напряжение растет: "Экзотическая красота".