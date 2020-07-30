Девушка не знает, что такое стыд

Известная модель Сьюзи Кортес, которая прославилась как хозяйка самых красивых ягодиц, похвасталась своей гордостью

Девушка обнажила свои прелести просто на улице. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На новом снимке запечатлено, как Сьюзи Кортес идет по пешеходному переходу в высоких черных сапогах на шпильке. На ней надеты крошечные шорты, больше похожие на трусы-стринги, благодаря чему можно детально разглядеть знаменитые ягодицы.

Также на модели синяя футболка-топ. В одной руке она держит мяч, а в другой – синюю куртку, которую тянет за собой.

Густые черные волосы модели распущены и свободно спадают до легендарных булочек.

«Восхительно и горячо», «Красота», «Божественная», «Идеальная», «Красавица гуляет по улицам», - пишут в комментариях.

Напомним, после победы в конкурсе Мисс Бум Бум титулованная «самая сексуальная попа» стала еще популярнее, количество подписчиков мгновенно увеличилось. теперь поддерживает интерес к собственной персоне жаркими кадрами, а также старается держать тело в форме, ради популярности в будущем.

Сьюзи осыпали предложениями о съемках популярные журналы, в том числе модель украсила страницы Playboy.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы в откровенном купальнике.

Также Politeka сообщала, что хозяйка легендарных ягодиц сразила образом с книгой.

А еще Politeka сообщала, что хозяйка самых роскошных ягодиц специально приспустила белье, напряжение растет.