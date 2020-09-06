Бразильская модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, похвасталась формами в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованном снимке Кортез позирует в ярком красном белье, эффектно изогнувшись на полу. Дополнить образ красотка решила при помощи чулков и туфлей в цвет. В руках модель держит розу, а лепестки цветка разбросаны вокруг нее.

«фантастическая», «королевский взгляд», «на это невозможно смотреть – настоящая красота», «соскучился за твоими яркими фотосессиями», «это что-то невероятное», - пишут ее поклонники.

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Сьюзи Кортез обладает выдающимися формами, которые не стесняется показывать своим многочисленным поклонникам. На этот раз модель сняла ролик практически полностью обнаженной: на ней видны лишь серые чулки и полотенце, обмотанное вокруг головы. Вероятно, девушка только вышла из душа и решила записать эти моменты на камеру.

В ролике красавица опустилась на колени прямо на кровати и прикрыла голый бюст рукой. Она слегка развинула ноги, добавив кадрам изрядную долю пикантности. Девушка напустила пара при помощи электронного кальяна, создав причудливую игру света.

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