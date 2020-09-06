Колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова похвалилася новим образом у пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Я хочу у твоє кіно на головну роль. За кожною піснею стоїть своя історія", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Романова позує в синьому вбранні з декольте, ефектно зібравши волосся в пучок. Доповнювали образ красуні помітний манікюр і стрілки.

"Кішечка», «шикарна», «крутий образ», «така красива», «космічна ведмедик», "дуже круто виглядаєш", - пишуть її шанувальники.

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На опублікованих знімках Романова в крихітному блакитному купальнику жарко запалює з подругою, виконуючи зухвалий танець.

В руках дівчина тримає келих з апельсиновим соком, а її обличчя явно червоне. Доповнювали образ знаменитості окуляри і елегантні окуляри.

На інших кадрах Романова все в тому ж купальнику танцює біля своєї подруги, демонструючи пружні форми. В цей час її подруга просто сидить на ліжку.

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