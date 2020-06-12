Экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова засветила свои прелести на пляже

Как сообщает Politeka.net, она поделилась пикантным кадром на своей странице в Instagram.

На опубликованном фото певица отдыхает на пляже в Одессе. Она позирует на матрасе у самого моря, одетая в обтягивающий купальник-боди оранжевого цвета. Наряд оказался настолько тесным, что "просветил" все пикантные подробности на теле красотки, а к тому же - похож на обмундировку спасателей. В таком образе девушка переплюнула даже Памелу Андерсон.

Миша Романова положила ногу на ногу и запрокинула руку за голову, опершись второй о матрас. Она томно смотрит вдаль сквозь солнцезащитные очки.

"Лично я, очень люблю Одессу! Люблю за море, солнце и нереальную атмосферу праздника. Думаю, вечеринки в Одессе ничем не уступают знаменитым вечеринкам на испанской Ибице!", - написала артистка.

Пользователи соцсети по достоинству оценили великолепие Романовой в комментариях:

"Люблю этот купальник😻 Красивая"; "Воу-воу-воу! Женщина, полегче пожалуйста😍 Так же и инфаркт можно получить"; "Красотка"; " вау секси гаряча штучка ))) как погодка".

Ранее Миша Романова позировала для фото в розовом платье с неприлично высоким разрезом снизу и очень глубоким декольте, которое практически обнажило бюст знаменитости. Девушка сверкнула своими достоинствами, прикоснувшись пальцами к шее и томно задрав подбородок. Лямки ее платья при этом сползли на плечи, открывая будоражащий "пейзаж".

Напомним, что Миша Романова устроила смелую фотосессию топлес: чувственное фото.

А еще Politeka писала, что Миша Романова, скрывавшая рождение ребенка, потрясла фото из роддома: "Будто другой человек".

Также Politeka сообщала, что Миша Романова и Макс Барских наконец показали свои чувства: "Мутят, как Потап с Каменских".