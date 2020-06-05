29-летняя украинская певица Миша Романова, бывшая участница группы "ВИА Гра", обескуражила чувственными кадрами

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, ради которого избавилась от нижнего белья (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Эффектная блондинка предстала в розовом платье с мега откровенным декольте, в котором буквально все видно, а также неприлично высоким разрезом снизу. Девушка сверкнула упругим достоинством, томно дотронувшись к шее пальцами и задрав подбородок. Лямки ее платья при этом сползли на плечи, открывая будоражащий "пейзаж".

"Хорошего вечера 💋", - пожелала своим поклонникам певица.

Пост произвел фурор в соцсети - невозможно пройти мимо столь горячего ролика. Особо внимательные пользователи обратили внимание, что в кадре мелькает мужская рука - кому она принадлежит остается загадкой.

"Ой ой сейчас выпадет держи❤️"

"Жарко 🔥"

"Из скромной девчонки в Шм*ру!"

"Груди какие красивые сделали вам😍👍👏 фантастика, не оторваться"

"Изящно 😍😍"

"Божественная и очень притягательная. КРУТО.👍🔥🤗💃💃"

"Там чья-то мужская рука не даёт раздеться 😂"

"Чья рука???"

Ранее мы сообщали, Романова нежно прильнула к мускулистому красавцу, чье тело украшают тату. Артистка выложила кадр из своего нового клипа в Инстаграм.

"Мне нужен только ты. Я не могу забыть, Я не могу уснуть без тебя...", - подписала фото Миша строчками из своей песни "Ты".

"Глаз не оторвать, великолепно😍"; "Как красиво вы вдвоем смотритесь ❤️❤️❤️ как настоящая влюблённая, страстная пара ❤️❤️❤️"; "Ты прекрасно вжилась в роль голливудской дивы, ты такая красивая, клип потрясный, главный герой очень крутой", - комментировали пользователи.

Напомним, что Миша Романова забыла про стыд и устроила влажные игры на камеру: коллеги из «ВИА Гры» позавидуют.

Также Politeka писала, что Миша Романова, скрывавшая рождение ребенка, потрясла фото из роддома: "Будто другой человек".