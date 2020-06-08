Экс-солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова поразила смелым поступком с спродюсером и клипмейкером Аланом Бадоевым

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Постановка – Алан Бадоев», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Романова позирует в розовом платье на балконе, которое максимально приспустила, оголив внушительные прелести. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.

«Красотка», «красивая», «давай что-то подороже», «прекрасная Миша», «Миша Классная», «хочет ласки», «мечтай», «хороша», - пишут они.

Как сообщалось ранее, бывшая солистка популярной группы «ВИА-Гра» Миша Романова удивила очень личными кадрами с продюсером и клипмейкером Аланом Бадоевым.

Серию новых фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На кадрах Миша и Алан стоят в обнимку около балкона. Бадоев держит в руках сигарету и крепко прижимает к себе артистку. На следующих фото начинается настоящий разврат. Сначала Бадоев дает Мише закурить его сигарету, после чего пытается поднять ее за ноги, забросив одну ногу на себя. Певица, в свою очередь, изображает очень страстный взгляд.

«Празднуем премьеру Макса Барских», - написала певица под провокационными фото.

Напомним, что Миша Романова устроила смелую фотосессию топлес: чувственное фото.

А еще Politeka писала, что Миша Романова, скрывавшая рождение ребенка, потрясла фото из роддома: "Будто другой человек".

Также Politeka сообщала, что Миша Романова и Макс Барских наконец показали свои чувства: "Мутят, как Потап с Каменских".