Экс-солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова поразила смелым поступком с спродюсером и клипмейкером Аланом Бадоевым
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Постановка – Алан Бадоев», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Романова позирует в розовом платье на балконе, которое максимально приспустила, оголив внушительные прелести. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.
Дерзкая Седокова сняла лифчик и щедро отблагодарила Баскова, видео: "Стыдно показывать..."
Правила получения субсидий изменились, украинцам дали важное разъяснение: «всего за 10 дней…»
Повышение пенсионного возраста в Украине, раскрыта уловка с подсчетом стажа: "Уже в следующем году..."
Пенсионерам придумали новое правило, закон уже подписан: "Больше не нужно..."
«Красотка», «красивая», «давай что-то подороже», «прекрасная Миша», «Миша Классная», «хочет ласки», «мечтай», «хороша», - пишут они.
Как сообщалось ранее, бывшая солистка популярной группы «ВИА-Гра» Миша Романова удивила очень личными кадрами с продюсером и клипмейкером Аланом Бадоевым.
Серию новых фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На кадрах Миша и Алан стоят в обнимку около балкона. Бадоев держит в руках сигарету и крепко прижимает к себе артистку. На следующих фото начинается настоящий разврат. Сначала Бадоев дает Мише закурить его сигарету, после чего пытается поднять ее за ноги, забросив одну ногу на себя. Певица, в свою очередь, изображает очень страстный взгляд.
«Празднуем премьеру Макса Барских», - написала певица под провокационными фото.
Напомним, что Миша Романова устроила смелую фотосессию топлес: чувственное фото.
А еще Politeka писала, что Миша Романова, скрывавшая рождение ребенка, потрясла фото из роддома: "Будто другой человек".
Также Politeka сообщала, что Миша Романова и Макс Барских наконец показали свои чувства: "Мутят, как Потап с Каменских".