Супермодель Белла Хадід посвітила розкішною фігурою під час екстремального відпочинку на морі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Поправляю їх щоразу, коли це відбувалося», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Хадід позує сидячи на водному мотоциклі, розкрив при цьому жилет. Завдяки цьому в кадр потрапили розкішні форми знаменитості в міні-купальнику.
Однак шанувальників зірка позбавила можливості що-небудь сказати, викинувши знімки у себе в Сторіс.
Українців обклали податками і штрафами за житло, кому доведеться платити: "Щорічно по 25 тисяч гривень..."
"Наречена" Харламова вразила розмірами бюста в тісному топі: "Дуже сильно випирають"
"Приберіть дитину!": Волочкова ошелешила розгульним виглядом в хутрі і червоній сукні з розрізами
У Приватбанку почали блокування карт, грошей не зняти навіть через касу: "необхідно пройти..."
До цього ми розповідали, що відома модель Белла Хадід, найкрасивіша жінка у світі, показала себе в гарячому образі, не залишивши нікого байдужим
На фото Белла стоїть перед камерою в білій сукні дуже близько до камери. Хадід волосся залишила розпущеним, а сама дивилася прямо в об'єктив камери. Верхня частина вбрання була прозорою і мереживною, а білизни зірка не одягла. Тому можна побачити пишні груди красуні, яка вирішила її не фотошопити, тому найпікантніші місця не приховані.
Фанати не писали Коментарі під публікацією і не ставили лайки, адже Белла викинула знімок в сторіс, але так і хочеться сказати: "Королева, спору немає, це законно?".
Нагадавши, Белла Хадід без сорому показала свою красу на публіці
А ще Politeka писала, що Белла Хадід спокусила білосніжним декольте в незвичайній позі на дереві
Також Politeka повідомляла, що гаряча Белла Хадід без сорому підняла футболочку, показавши, чим може пишатися