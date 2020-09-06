Супермодель Белла Хадід посвітила розкішною фігурою під час екстремального відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Поправляю їх щоразу, коли це відбувалося», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Хадід позує сидячи на водному мотоциклі, розкрив при цьому жилет. Завдяки цьому в кадр потрапили розкішні форми знаменитості в міні-купальнику.

Однак шанувальників зірка позбавила можливості що-небудь сказати, викинувши знімки у себе в Сторіс.

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На фото Белла стоїть перед камерою в білій сукні дуже близько до камери. Хадід волосся залишила розпущеним, а сама дивилася прямо в об'єктив камери. Верхня частина вбрання була прозорою і мереживною, а білизни зірка не одягла. Тому можна побачити пишні груди красуні, яка вирішила її не фотошопити, тому найпікантніші місця не приховані.

Фанати не писали Коментарі під публікацією і не ставили лайки, адже Белла викинула знімок в сторіс, але так і хочеться сказати: "Королева, спору немає, це законно?".

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