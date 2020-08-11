Известная модель Белла Хадид, самая красивая девушка в мире, показала себя в необычном ракурсе и наряде

На фото красотка позировала в красном прозрачном платье с черной корсетной частью. Можно заметить, что Хадид была на дереве совсем без белья, как и волос. На втором снимке Белла уже показалась с волосами в розовом платье, которое развивалось на ветру. Девушка слезла с дерева и позировала возле него, запрокинув голову, пока стояла в профиль. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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For my @edward_enninful and @britishvogue . My first time shooting with the legendary @nick_knight navigating alone over ZOOM , a few months ago during quarantine on the farm. Wearing @maisonvalentino and @chanelofficial . I love to climb trees , the higher the better

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"Моя первая съемка с Ник Найт, который сам перемещается в ZOOM. Это было несколько месяцев назад во время карантина на ферме. Я люблю лазить по деревьям, чем выше, тем лучше", - подписала фото красотка.

Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Королева", "Безумно красивая", "Прекрасно", "Икона", "Я люблю тебя", "Королева, я люблю это", "Принцесса".

Сообщалось, что известная топ-модель Белла Хадид поиграла прелестями без белья.

Так, некоторое время назад в Инстаграм Беллы появились несколько провокационных снимков. Красотка позировала в футболке, которую завязала под грудью. Звезда сверкнула обнаженными прелестями без лифчика. 

Напомним, Белла Хадид приспустила джинсы ради пикантного кадра в томной позе

А еще Politeka писала, что Белла Хадид без стыда показала свою красоту на публике

Также Politeka сообщала, что роскошная Белла Хадид с подружкой в крохотном бикини посветили упругими телами