Известная топ-модель Белла Хадид поиграла прелестями без белья

Знаменитость неоднократно публиковала в своем Инстаграм фото без нижнего белья, сообщает Politeka.net. Видно, что звезда гордится своими прелестями.

Так, некоторое время назад в Инстаграм Беллы появились несколько провокационных снимков. Красотка позировала в футболке, которую завязала под грудью. Звезда сверкнула обнаженными прелестями без лифчика.

Бела ткань смотрелась на совершенных формах просто невероятно привлекательно, и взгляд отвести было тяжело. К тому же, красотка похвасталась тонкой талией и упругим животиком.

Модель натянула выше бедер тончайшие лямки трусиков, которые выглянули из-под белых брюк. Простая прическа дополнила образ.

Хадид улыбалась и играла перед камерой своими идеальными изгибами.

За семь часов пост получил более одного миллиона лайков и много комментариев. Пользователи сети по достоинству оценили фигуру красотки и написали ей массу приятных сообщений.

"Роскошная дева", - написал один из поклонников.

Напомним, Белла Хадид появилась в новом выпуске журнала Elle. Соответствующие фото разлетелись по сети.

Красотка предстала в полупрозрачном красном платье с рюшами. Невооруженным взглядом видно, что красотка полностью обнажена под нарядом. К тому же, Белла слегка распахнула платье, показав упругий живот.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид предстала с подругой в тесном купальнике, который едва выдерживает роскошные прелести модели. Девушки также держали в руках бокал с напитками.

«С днем рождения, мой духовный лидер. Королевский вид, желаю тебе становиться только сильнее», — говорится в сообщении.

Напомним, Белла Хадид в короткой маечке показала, как орудует инструментом: "Ангелочек не так прост".

Как сообщала Politeka, сказочная Белла Хадид в облегающем купальнике изогнулась до неприличия, жаркие кадры: «абсолютная красота».

Также Politeka писала, что самая красивая девушка в мире устроила пикантное шоу под водой: «Волшебная Белла».