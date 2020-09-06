Супермодель Белла Хадид посветила роскошной фигурой во время экстремального отдыха на море

О этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Поправляю их всякий раз, когда это происходило», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Хадид позирует сидя на водном мотоцикле, распахнув при этом жилет. Благодаря этому в кадр попали роскошные формы знаменитости в мини-купальнике.

Однако поклонников звезда лишила возможности что-либо сказать, выбросив снимки у себя в Сторис.

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На фото Белла стоит перед камерой в белом платье очень близко к камере. Хадид волосы оставила распущенными, а сама смотрела прямо в объектив камеры. Верхняя часть наряда была прозрачной и кружевной, а белья звезда не надела. Поэтому можно увидеть пышную грудь красотки, которая решила ее не фотошопить, поэтому самые пикантные места не скрыты.

Фанаты не писали комментарии под публикацией и не ставили лайки, ведь Белла выбросила снимок в сторис, но так и хочется сказать: "Королева, спору нет, это законно?".

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