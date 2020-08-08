Популярная модель Белла Хадид решила наплевать на стыд и показалась во всей красе в пикантных нарядах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на первой фотографии модель запечатлена во время общения с журналистами. На красотке эффектный наряд с декольте, который едва удерживает ее «близняшек» от свободы.

На другой фотографии модель решила показаться в прозрачном наряде, из-за чего в кадр попали другие ее прелести. Сама Хадид при этом явно не стеснялась демонстрировать свои роскошные формы.

Однако поклонников знаменитость решила избавить от возможности что-либо говорить. Красотка выбросила снимки у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, Хадид пошалила с подругой в крохотном белье, эффектно поздравив ее с праздником.

Так, Хадид решила признаться, что у нее есть некий духовный лидер в мире моды, к словам которого она прислушивается. Снимок был достаточно откровенный - моделей сфотографировали во время отдыха в одних крохотных бикини.

Девушки также держат в руках бокал с напитками, о чем-то разговаривая попутно.

Напомним, Белла Хадид в короткой маечке показала, как орудует инструментом: "Ангелочек не так прост".

Как сообщала Politeka, сказочная Белла Хадид в облегающем купальнике изогнулась до неприличия, жаркие кадры: «абсолютная красота».

Также Politeka писала, что самая красивая девушка в мире устроила пикантное шоу под водой: «Волшебная Белла».