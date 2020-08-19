Известная модель Белла Хадид, самая красивая женщина в мире, показала себя в горячем образе, не оставив никого равнодушным

На фото Белла стоит перед камерой в белом платье очень близко к камере. Хадид волосы оставила распущенными, а сама смотрела прямо в объектив камеры. Верхняя часть наряда была прозрачной и кружевной, а белья звезда не надела. Поэтому можно увидеть пышную грудь красотки, которая решила ее не фотошопить, поэтому самые пикантные места не скрыты. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии под публикацией и не ставили лайки, ведь Белла выбросила снимок в сторис, но так и хочется сказать: "Королева, спору нет, это законно?".

Мы сообщали, что всемирно известная модель Белла Хадид порадовала поклонников, сверкнув идеальной фигурой в черном мини.

«Чувствую себя счастливой, и знаю это, чтобы не говорили там эти провидцы. Вы все благословлены для меня, и я не могла бы получить еще лучших фотографов. Я люблю вас», - говорится в сообщении.

Сообщалось, что топ-модель Белла Хадид снялась без белья вместе с горячей коллегой Витторией Черетти.

На этот раз она разделась до пояса вместе со своей подругой-моделью Витторией Черетти, которая топлес приняла весьма необычную позу. Девушка наклонилась набок, согнула одну ногу в колене и оперлась о другую.

Напомним, Белла Хадид без стыда показала свою красоту на публике

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