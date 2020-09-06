Американська модель й ікона стилю Кім Кардаш'ян похвалилася розкішною фігурою в тісному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Шлюби укладаються на небесах", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих фотографіях Кардаш'ян позує, розвалившись на кріслі та попиваючи смузі. Наряд ефектно підкреслював розкішну фігуру знаменитості, а сама бізнесвумен ефектно «грала оченятами».

"Хижа пташка«,» виглядаєш неймовірно«,» так мило вийшла на цих фотках«,» ох, до чого ж ти хороша«,» абсолютна Діва«,» не можу намилуватися твоєю красою", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що ікона стилю і бізнес-вумен Кім Кардаш'ян похвалилася розкішною фігурою в тісній сукні

"Тааак добре", - коротко йдеться в підписі.

На опублікованих кадрах Кардаш'ян позує в ефектній міні-сукні, демонструючи пружну фігуру у всій красі. Також знаменитість поділилася фотографіями, на яких вона зриває плоду граната. Все це відбувається на тлі моря.

"Підберіть щелепу, королева сидить!", "на цих фотках потрібно було спочатку підписати: обережно! Дуже красиво " « "мега класна дівчинка«,» хочеться побачити тебе на пляжі, на піску«,» у тебе просто неймовірні форми", - пишуть її шанувальники.

Нагадавши, пишногруда Кім Кардаш'ян небезпечно нахилилася в тісній маєчці.

Як повідомляла Politeka, апетитна Кардаш'ян в крихітному купальнику зігнулася, довівши до блаженства.

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