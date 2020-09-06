Американская модель и икона стиля Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в тесном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Браки заключаются на небесах», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных фотографиях Кардашьян позирует, развалившись на кресле и попивая смузи. Наряд эффектно подчеркивал роскошную фигуру знаменитости, а сама бизнесвумен эффектно «играла глазками».

«Хищная птичка», «выглядишь невероятно», «так мило получилась на этих фотках», «ох, до чего же ты хороша», «абсолютная дива», «не могу налюбоваться твоей красотой», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что икона стиля и бизнес-вумен Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в тесном платье

«Тааак хорошо», - коротко говорится в подписи.

На опубликованных кадрах Кардашьян позирует в эффектном мини-платье, демонстрируя упругую фигуру во всей красе. Также знаменитость поделилась фотографиями, на которых она срывает плода граната. Все это происходит на фоне моря.

«Подберите челюсть, королева сидит!», «на этих фотках нужно было сначала подписать: осторожно! Очень красиво», «мега классная малышка», «хочется увидеть тебя на пляже, на песке», «у тебя просто невероятные формы», - пишут ее поклонники.

Напомним, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке.

Как сообщала Politeka, аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян приняла эффектную позу в лифчике и на шпильках.