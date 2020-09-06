Здоров'я російського актора і шоумента Гаріка Харламова, який нещодавно розлучився з актрисою Христиною Асмус, різко погіршився

Про це повідомляє Telegram-канал»НеМалахов".

«У Гаріка Харламова виявили ковід...» - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що це сталося в «останній момент», через що зйомки гумористичного шоу Comedy Club в Барвисі довелося скасувати. Сам актор поки ситуацію не коментував.

До цього ми розповідали, що російська актриса Христина Асмус поскаржилася на стан здоров'я, якої раптово "похитнулося"

"Все-таки звалило мене до кінця зйомок шоу "Золото Геленджика" 🙈 робота по 20 годин на день, дієти + 40 градусів в тіні упереміш з кондиціонером і організм сказав "харе", - йдеться в повідомленні.

Також Асмус розповіла, що останній місяць її життя був найбільш «диким» для неї.

"Сподіваюся в кадрі жар, соплі струмком і заклинила шия не дуже буде видно-якось не клеїться це з сукнями зі шлейфом))))) 💃 🏼 це був самий дикий місяць в моєму житті, але воно однозначно того варте! 💚», - підкреслила вона.

Нагадавши, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот:»розлучився заради цієї...".

Як повідомляла Politeka, Асмус застукали з красенем і купою подарунків після розставання з Харламовим.

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