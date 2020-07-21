32-летняя российская актриса Кристина Асмус, экс-супруга комика Гарика Харламова, обескуражила новым увлечением

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором показала как собирается на свидание, а потом "купается" в подарках (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Кристина предстала в роскошном вечернем платье черного цвета с рукавом на одну сторону, открытыми плечами и соблазнительным разрезом внизу. Девушка прихорашивалась в номере отеля, а затем, получив смс-ку, поспешила эффектно спуститься вниз и выйти на улицу, где ее ждал таинственный мужчина с букетом роз.

Через секунду в кадре появляется автомобиль "Фольксваген" и куча коробочек с подарками. Оказывается, Асмус приготовила сюрприз своим поклонникам, объявив конкурс.

"Мой первый конкурс! В котором подарки получат абсолютно ВСЕ!! 😳🔥 А главный приз - шикарный автомобиль Volkswagen, достанется одному из вас. Ключи я вручу ЛИЧНО!! 🚙", - сообщила в подписи актриса.

Пользователи поспешили с реакцией в комментариях:

"Ой ей! Неужто правда? 😂"

"Вы правда хорошая актриса и красивая. 🤩🤩🤩"

"Бред какой-то... не стремно этой фигней заниматься?"

"Кристина, Вы такая красивая и женственная!!!"

"Супер! Спасибо за такой конкурс!!!"

Ранее мы сообщали, Асмус раскрыла 10 фактов о себе в Инстаграм, сопроводив пост милым фото, на котором предстала в тоненьком свитере бежевого оттенка.

В частности, звезда рассказала, что "когда кто-то в WhatsApp из чата удаляет сообщение и висит значок "сообщение удалено", она тоже удаляет его у себя, так как "не любит грязь в диалоге", а если у нее заняты руки, но надо открыть дверь, то она делает это ногой - "не толкнуть, а именно ручку открыть".