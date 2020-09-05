Популярная российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на состояние здоровья, которое резко «пошатнулось»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Все-таки свалило меня к концу съёмок шоу «Золото Геленджика» 🙈 Работа по 20 часов в день, диеты + 40 градусов в тени вперемешку с кондиционером и организм сказал «харэ», - говорится в сообщении.

Также Асмус рассказала, что последний месяц ее жизни был наиболее «диким» для нее.

«Надеюсь в кадре жар, сопли ручьём и заклинившая шея не очень будут видны - как-то не клеится это с платьями со шлейфом ))))) 💃🏼 Это был самый дикий месяц в моей жизни, но оно однозначно того стоило! 💚», - подчеркнула она.

Уточним, что пост актриса сопровождала снимком, на котором позирует на фоне гаража в спортивных штанах и белоснежном топе. Дополняла образ красотки сумочка, которая свисла с плеча.

Как сообщалось ранее, актриса Кристина Асмус в белоснешной пижаме с кружевом удивила фото.

Оставшись без Харламова, Кристина продолжает привлекать внимание к себе благодаря фото в своем Инстаграм. Фан-аккаунты артистки активно в свою очередь публикуют кадры с Асмус, сделанные на съемках нового проекта, в котором она участвует.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

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