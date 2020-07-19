Популярная российская актриса Кристина Асмус разоткровенничалась и рассказала топ-10 фактов о себе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«1. Когда кто-то в WhatsApp из чата удаляет сообщение и висит значок «сообщение удалено», я у себя его тоже удаляю. Не люблю грязь в диалоге. 2. Если у меня заняты руки, но мне надо открыть дверь, то я могу открыть ее ногой (не толкнуть, а именно ручку открыть. Когда я нахожусь на мероприятии за столом, и предполагается, что я буду говорить тост, то я обязательно составляю в голове хотя бы примерный «план» того,что хочу сказать (это же касается поздравлений, когда звоню или пишу человеку голосовое в День рождения)», — говорится в сообщении.

Кроме того, Асмус также рассказала, что часто гуглит «сленговые» слова, не уважает водителей, которые пытаются «проскочить» вместе с машиной «скорой помощи» и печатает длинные сообщения отдельным письмом.

Также актриса рассказала, что любит смотреть рандомные видео на YouTube и имитирует курение сигарет.

«В курилке театра, на съёмочной площадке или просто в большой компании,я могу стрельнуть у кого-то сигарету и с умным видом поддерживать беседу 🚬 При этом,когда я типа затягиваюсь,я в основном отворачиваюсь,так как вообще не умею курить сигареты», — подчеркивается в тексте сообщения.

Не менее странным является привычка Асмус спать на правом боку, поскольку так ей сказал «один человек много лет назад

«10. Часто в примерочных магазина, когда я понимаю, что набрала слишком много.. Я начинаю считать на калькуляторе🤪 И при сильном превышении лимита начинаю тасовать что «в первую очередь», а что «может и потерпеть», — призналась актриса.

Напомним, Асмус впервые проговорилась о причинах развода с Харламовым: "Мало какую женщину устроит...".

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