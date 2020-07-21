Российский Гарик Харламов высмеял свой развод с актрисой Кристиной Асмус
Забавный ролик с участием Харламова опубликовал блогер Данила Поперечный на своей странице в Twitter.
На кадрах Харламов стоит на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге. Затем он разворачивается лицом к камере и говорит: "Развелся", показывая при этом рукой на мост.
Таким образом комик посмеялся над информацией о разводе со своей супругой Кристиной Асмус. Поклонники Харламова оценили его чувство юмора, предположили, что комик специально "ради этой шутки в Питер съездил", а кто-то даже написал. Что «ради этой шутки развелся».
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«Гарик, поздравляю», «Всё правильно сделал мужик», «Каминг-аут так сказать», «Гениально», - пишут в сети.
Отметим, Гарик Харламов не упускает случая прокомменировать свой развод с актрисой Кристиной Асмус. Так, недавно на пышной вечеринке по поводу 35-летия супруги Павла Воли Ляйсан Утяшевой сделал неожиданное заявление.
Гарик Харламов, на шутки из зала по поводу того, что от Кристины он на самом деле ушел к Славе Дусмухаметову, Гарик с юмором ответил, что на самом деле это был их с продюсером секрет.
Напомним, Гарика Харламова постигла новая беда после расставания с Асмус: у комика проблемы с законом.
Как сообщала Politeka, Харламов после развода с Асмус показал свою "новую пассию".
Также Politeka писала, что Харламов после развода с Асмус коротает одиночество с пышногрудой красоткой: "Знакомьтесь, моя новая..."