Российский Гарик Харламов высмеял свой развод с актрисой Кристиной Асмус

Забавный ролик с участием Харламова опубликовал блогер Данила Поперечный на своей странице в Twitter.

На кадрах Харламов стоит на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге. Затем он разворачивается лицом к камере и говорит: "Развелся", показывая при этом рукой на мост.

Таким образом комик посмеялся над информацией о разводе со своей супругой Кристиной Асмус. Поклонники Харламова оценили его чувство юмора, предположили, что комик специально "ради этой шутки в Питер съездил", а кто-то даже написал. Что «ради этой шутки развелся».

«Гарик, поздравляю», «Всё правильно сделал мужик», «Каминг-аут так сказать», «Гениально», - пишут в сети.

Отметим, Гарик Харламов не упускает случая прокомменировать свой развод с актрисой Кристиной Асмус. Так, недавно на пышной вечеринке по поводу 35-летия супруги Павла Воли Ляйсан Утяшевой сделал неожиданное заявление.

Гарик Харламов, на шутки из зала по поводу того, что от Кристины он на самом деле ушел к Славе Дусмухаметову, Гарик с юмором ответил, что на самом деле это был их с продюсером секрет.

Снял своего краша pic.twitter.com/ozsj6BtsEx — Данила Поперечный (@Spoontamer) July 20, 2020

Напомним, Гарика Харламова постигла новая беда после расставания с Асмус: у комика проблемы с законом.

Как сообщала Politeka, Харламов после развода с Асмус показал свою "новую пассию".

Также Politeka писала, что Харламов после развода с Асмус коротает одиночество с пышногрудой красоткой: "Знакомьтесь, моя новая..."