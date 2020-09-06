Відома телеведуча Настя Ивлєєва, зірка "Орла і Решки", показала себе в незвичайному образі

На фото Настя позувала в штанях, туфлях і напівпрозорої блузі, через яку можна побачити личфік красуні та живіт. Зірка стояла перед дзеркалом на тлі полиць з взуттям і знімала себе на телефон. Волосся красуня зібрала в кіски, а сама дивилася в гаджет. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали Коментарі під публікацією, так як вони були закриті, але так і хочеться сказати: "гармата, пані в будівлі". Зате поставили понад 120 тисяч лайків.

Повідомлялося, що Настя Івлєєва здивувала шанувальників несподіваною зміною зачіски.

На нових Селфі Івлєєва позує з незвичною для себе зачіскою. Її коротке волосся укладені в ретро-стилі з "прилизаним" верхом і злегка завитими вгору кінцями. Зірка доповнила свій образ легким макіяжем, який ідеально підкреслив риси її зовнішності.

Ми писали, що російська телеведуча Настя Івлєєва з проекту «Орел і Решка» похвалилася розкішною фігурою в купальнику.

"Так блін😂 очікування і погляд з боку", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках Івлєєва позує в крихітному чорному купальнику і кепці, випромінюючи красу і жіночність. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

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А ще Politeka писала, що Івлєєва з "Орла і решки" ошелешила обсягами в купальнику

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