Популярная телеведущая Настя Ивлеева, которая прославилась благодаря проекту «Орел и решка», нередко становится объектом для насмешек в сети

Как передает Politeka.net, в Инстаграм можно найти сотни фотожаб, сделанных с использованием фото Ивлеевой. Как известно, сама артистка поощряет фотожабы и даже иногда публикует у себя на странице самые крутые. Однако ежедневно десятки поклонников звезды создают новые смешные картинки с Настей.

Так, среди свежих издевательств над звездой есть Ивлеева в виде кошки, русалки Ариэль и главной героини мультика Рапунцель. Кроме этого, фанаты изобразили Ивлееву и ее коллегу по «Орел и решка» Юлию Коваль в виде толстушек. Нередко лицо Ивлеевой дорисовывают в кадры из известных фильмов. Например, один из поклонников превратил телеведущую в Буратино.

Как известно, сейчас Ивлеева находится на съемках нового сезона шоу «Орел и решка». На днях стало известно, что за каждую серию шоу артистка получит 400 тысяч рублей. Кроме этого, ей будут платить по 500 тысяч рублей за рекламу. А вот гонорар подружки Ивлеевой, которая будет вести с ней шоу, всего 100 тысяч рублей. Поклонники считают, что именно Настя поспособствовала, чтобы Юлию оставили в шоу.

Напомним, что Ивлеева ошеломила кадрами из отеля, Галкин заинтриговал: «Не забудь под кровать заглянуть».

Как сообщала Politeka, Ивлеева ошарашила перевоплощением: с увеличенной грудью, новым лицом и в образе гопника.

Также Politeka писала, что растрепанная Ивлеева поразила кадрами со съемок: «Штаны забыла снять».