Настя Ивлеева напугала поклонников безумными перевоплощениями

Популярная российская блогерша и звезда шоу «Орел и решка» решила порадовать своих фанатов. Так, она запустила конкурс на лучший фотошоп своего снимка. Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась первыми результатами в Инстаграм.

Поклонники Ивлеевой с удовольствием взялись фотошопить снимки своего кумира. Они прислали ей огромное количество мемов, а артистка показала лучшие из них. На них она предстала в самых нелепых образах.

Лицо ведущей было прифотошоплено к телу полной женщины в купальнике, танцующей в клубе красотки, прилежной школьницы, работника закусочной, маленькой девочки на детском утреннике и нескольких заметно опьяневших персонажей. Кроме самой Ивлеевой на снимках встречаются и другие звезды, среди которых оказалась и Ольга Бузова в образе Снегурочки.

«Какая фотка понравилась больше? Пару дней назад я запустила конкурс на лучший фотошоп #агентфотошоп ! Часть первая», - подписал подборку звезда.

Ее поклонники тут же принялись комментировать увиденное.

«Это тетя Настя после 50», «Грудь шикарная на первом фото», «Такую Настюшку мы заслужили», «Когда один арбуз больше другого», «Фото до и после популярности», «О, так вы с Бузовой подружани были», «Ура!!! Ну наконец то фото со свадьбы показала», «Бузова будет в шоке», «Потрепала жизнь», - пишут люди.

Напомним, Ивлеева из «Орла и Решки» ошеломила кадрами из отеля, Галкин заинтриговал: «Не забудь под кровать заглянуть».

Как сообщала Politeka, Ивлеева из «Орла и Решки» ошарашила перевоплощением: с увеличенной грудью, новым лицом и в образе гопника.

Также Politeka писала, что Настя Ивлеева из "Орла и решки" грубо наехала на Регину Тодоренко.