Российская блогерша и звезда шоу «Орел и Решка» Настя Ивлеева «засветила» соведущую нового сезона популярной тревел-программы

На своей странице в социальной сети Инстаграм она поделилась снимками, сделанными в очень немноголюдном аэропорту, передает Politeka.net.

На одном из кадров Настя «держит» на руках свою близкую подругу Юлию Коваль, которая стоит, повернувшись к банкомату. На втором снимке Юлия представлена крупным планом, спящая в самолете, а на третьем Ивлеева, сидя на полу в аэропорту, показывает сердечко руками на фоне подруги.

«Люблю», – коротко подписала фотографии Ивлеева.

Таким образом девушка намекнула на то, что уже не за горами новый сезон, в котором они вместе с Юлией будут решать, кто будет щеголять с золотой картой, а кто – жить два дня на сто долларов в разных странах мира.

Решение продюсеров шоу взять ведущей Коваль стало для многих неожиданностью, поскольку ранее на то, что вернется в программу, намекала одна из самых ярких ее ведущих Регина Тодоренко. Однако, как стало известно, Регина появится только в тех выпусках, где будут путешествия по России, а вот в длинных заграничных поездках компанию Ивлеевой составит ее подруга и тоже довольно известная блогер.

Ранее мы писали о том, что Ивлеева объявила конкурс на лучший фотошоп своего снимка. Поклонники с удовольствием взялись фотошопить фото своего кумира. Они прислали ей огромное количество мемов, а артистка показала лучшие из них. На них она предстала в самых нелепых образах.

Напомним, Ивлеева из «Орла и Решки» ошеломила кадрами из отеля, Галкин заинтриговал: «Не забудь под кровать заглянуть».

Как сообщала Politeka, Ивлеева из «Орла и Решки» ошарашила перевоплощением: с увеличенной грудью, новым лицом и в образе гопника.

Также Politeka писала, что Настя Ивлеева из "Орла и решки" грубо наехала на Регину Тодоренко.