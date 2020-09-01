Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала, как развлекается дома

На кадрах Настя показалась в кроссовках, штанах и толстовке. Красотка стала в позе буквы "Г" и начала эффектно танцевать на фоне дивана. Образ звезда дополнила кепкой. После движений пятой точкой Настя легла на пол и продолжила танцы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"батл с Дин-Дончиком можно считать закрытым, получается", - написала Настя.

Фанаты посмотрели ролик более 4 миллионов раз и написали комментарии:

"А с каких это пор мы ты танцуем то??????", "На это можно смотреть вечно", "ну почему всегда в тему?! Не придраться даже))", "Сколько еще талантов скрывала от нас Опасность", "Ооооо, как горячо", "Я конечно в шоке была с твоих танцев, балдеж просто лучшая", "Настюша, ты просто топчик!!!", "Думала буду орать, но Опасность в своем репертуаре!".

Сообщалось, что российская телеведущая Настя Ивлеева из проекта «Орел и Решка» похвасталась роскошной фигурой в купальнике.

На опубликованных снимках Ивлеева позирует в крохотном черном купальнике и кепке, излучая красоту и женственность. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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