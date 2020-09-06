Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски посвітила сідницями в чорному бікіні на відпочинку

Модель прославилася не тільки своїми кращими виходами на подіум разом з всесвітньо відомими колегами. Емілі вдалося вразити соціальну мережу Instagram своєю любов'ю до природних образів. Наприклад, більше року тому вона буквально шокувала мережу заявою про те, що їй не подобається голити пахви і намагатися заганяти себе в рамки, а також комплексувати.

Зіткнувшись з безліччю негативу на свою адресу, модель також заявила, що просто не хоче псувати тіло, їй воно подобається таким, яким воно є. Тому дівчина не фарбує волосся, не робить укладку і навіть на зйомках для модних глянців блищить з мінімумом макіяжу.

Під час відпочинку на пляжі або біля басейну Емілі завжди в лаконічних і зручних бікіні, які не тільки не утрудняють рухів, але ще і не приховують її достоїнств. Цього разу молода знаменитість покзала свої сідниці з вигідного ракурсу і відразу ж убила мережу. Багато, як відомо, в захваті від фігури дівчини і вважають її "розпаленою і небезпечною".

Ми також писали, що відома модель з'являлася на найкрутіших показах і стала однією з головних конкуренток Кендалл Дженнер. Дівчина не тільки володіє стрункою фігурою з пружними формами, але ще і знає, як правильно їх показати.

Бажаючи залучити якомога більше шанувальників, модель завжди хвалиться образами в одній білизні або купальниках на пляжі. Причому робить це Емілі без укладок своїх каштанових локонів і макіяжу. Цього разу на фан-акаунті з'явився досить пікантний знімок, на якому модель позувала в чорному напівпрозорому боді і здивувала мережу рівним тоном трохи засмаглої шкіри.

"Боже, з кожним днем стає все більш гарячою», «шикарна жінка», «продовжуйте, ви дуже красива», «чорно-біла естетика», «Приголомшлива ідеальна пахва», «так правда зручно, покажіть продовження», "я нічого не можу висловити тисячею слів, як ти прекрасна, від тебе захоплює дух".

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